Sprickan i C efter Lööfs besked: Hon har låst sig

Mitt under brinnande regeringskris kan politikerna inte ta midsommarledigt. Senast på måndag klockan 23.59 måste Stefan Löfven ge besked: utlysa extraval eller avgå och därmed öppna för nya talmansrundor.

Låsningen verkar total och politikerna agerar under helgen för att främst andra partier än deras egna ska luckra upp sina positioner.

Under rubriken ”Centerpartiet, kom hem till borgerligheten igen” i en debattartikel i Expressen uppmanar Mats Persson – ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna och en av partiledaren Nyamko Sabunis förtrogna – C att återvända till det borgerliga samarbetet för att driva en liberal politik.

”Nu måste C välja väg. Antingen väljer ni borgerligheten eller vänstersidan. För Sveriges skull hoppas jag att ni väljer att byta ut Stefan Löfven”, skriver han.

Men C:s partiledning avvisar stenhårt inviten och säger att man ”söker samarbeten i den breda mitten”.

”Vi ser gärna en Alliansregering. I dagsläget krävs dock samarbete med SD för en sån regering och Centerpartiet kommer inte att samarbeta med ett främlingsfientligt populistparti som SD är. Där skiljer vi och Liberalerna oss åt”, skriver Anders W Jonsson, första vice ordförande (C), i en kommentar via sms.

Han skriver att C hoppas ”nå ett förnyat Januariavtal där Liberalerna ingår”.

Men även om Centerpartiet som alltid sluter upp bakom Annie Lööf hörs också kritiska röster. En av C:s ledande publicister anser att hon låser sig för hårt i regeringsfrågan och att detta starkt bidrar till Sveriges akuta regeringskris.

– Annie Lööf har låst sig för hårt i sin retorik. Därför har partiet inget handlingsutrymme i regeringsfrågan. Man ska inte låsa sig så hårt i förväg när det gäller vem man samarbetar med efter ett val, säger Lars J Eriksson, politisk redaktör på Skånska Dagbladet som är den största C-märkta tidningen.

– Politik ska vara det möjligas konst. Men hon har låst sig så hårt att läget är omöjligt just nu. Det går inte att byta position inför nästa val, man sitter där man sitter, säger han.

Lars J Eriksson säger att han är förvånad över att C backade så snabbt i frågan om marknadshyror och undrar varför partiet i så fall inte släppte frågan redan tidigare.

– Om C hade släppt frågan tidigare hade det inte blivit någon misstroendeomröstning. Där brast det i långsiktigt politiskt tänkande, säger han.

Men Katarina Erlingson, ledarredaktör på likaledes C-märkta Hallands Nyheter, delar inte hans uppfattning. Hon anser att partiets linje är den rätta.

– I den bästa av världar hade vi bildat en alliansregering, men vi lever inte i den bästa av världar. Av matematiska skäl är Annie Lööfs vägval sedan 2018 det enda rätta. Vi vill inte bilda regering med stöd av SD, säger hon och fortsätter:

– Alla partier har lika stort ansvar för krisen. Alla är tyvärr lika halsstarriga, säger hon.

C-politikern Hanna Wagenius, tidigare ordförande i partiets ungdomsförbund Cuf och i dag kommunfullmäktiges ordförande i Östersund, kommenterar regeringskrisen under helgen. Hon skriver på Facebook att hon är ”oerhört besviken” över att partiet backade i frågan om marknadshyror och därigenom ”slarvar bort sitt förhandlingsläge”.

”De andra i avtalet kan räkna med att C viker ner sig om Vänsterpartiet återigen hotar med misstroendevotum ... Vem ska rösta på ett vågmästarparti som viker ner sig?” skriver hon.

Flera andra C-politiker har kritiserat Annie Lööfs beslut att backa från punkt 44 i januariavtalet, alltså punkten om marknadshyrorna. Julia Eriksson, ordförande i Centerstudenter, anser att detta ger V för mycket makt. Hon har liksom Réka Tolnai, ordförande i Cuf, uttryckt sitt missnöje till partistyrelsen.

– Hon borde inte ha backat. Vi måste hålla den röda linjen mot Vänsterpartiet, sade hon i SVT:s Morgonstudion.

V- ledaren Nooshi Dadgostar midsommartwittrar om krisen. Hon vill att ”fler partier” ska samarbeta för en lösning.

”Från V önskar vi att fler partier öppnar för samarbete nu. Vi vill att Stefan Löfven kommer tillbaka, nu när marknadshyrorna är borta, och vi hoppas på samarbete kring budgeten i höst”, skriver hon.

Expressen har bett Dadgostar klargöra vad hon avser med ”fler partier”, om hon till exempel menar att V ska öppna för samarbete med SD. Men V-ledaren meddelar via sin pressekreterare att hon avstår från att kommentera.

Regeringskrisen – detta har hänt

2019.

Januari. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ingår januariöverenskommelsen, som leder till att Stefan Löfven kan väljas till statsminister. Ett av de krav som Centerpartiet får igenom är fri hyressättning i nybyggnation. Men regeringen är beroende av Vänsterpartiets mandat – och V lovar att rösta för att avsätta regeringen om den lägger fram förslag om marknadshyror.

2021.

4 juni. Utred­ningen om fri hyres­sättning vid nyproduktion av bostadslägenheter överlämnar sitt betänkande till regeringen.

15 juni. Vänsterpartiet ger regeringen ett ultimatum: Avstå från att förändra hyreslagstiftningen eller inled genast förhandlingar där Hyresgästföreningen ingår. Om regeringen inte ger positivt besked inom 48 timmar saknar V förtroende för regeringen.

17 juni. Regeringen har inte tillmötesgått kravet från V, som nu meddelar att man kommer att söka stöd för att fälla Stefan Löfven. Samma dag lämnar Sverigedemokraterna en misstroendeförklaring mot statsministern. Moderaterna och Kristdemokraterna uppger att de kommer att rösta för att avsätta honom.

20 juni. Regeringen och samarbetspartierna lägger fram en kompromisslösning enligt vilken bostadsmarknadens parter under sommaren skulle förhandla fram en lösning. Förslaget nobbas av V.

21 juni. Stefan Löfven faller i riksdagens misstroendeomröstning. Han har två möjligheter: att utlysa extraval eller att be talmannen utse en ny statsministerkandidat. Betänketiden löper ut klockan 23.59 måndagen efter midsommar. Löfven ger inget besked om vilket alternativ han tänker välja.

23 juni. Centerpartiet backar från kravet på fri hyressättning i nyproduktion. Liberalerna avvisar C:s invit om förhandlingar.

24 juni. L-ledaren Nyamko Sabuni säger att hennes parti vill ha en borgerlig regering och inte tänker omförhandla januariavtalet. Stefan Löfven säger att att ”det finns en lösning på bordet” och ber henne fundera vidare.

25 juni. V-ledaren Nooshi Dadgostar twittrar att V vill att ”fler partier öppnar för samarbete” samt att Löfven ”kommer tillbaka” som statsminister.

26 juni. Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna, vädjar till C att komma hem till borgerligheten igen. C avvisar inviten. Elisabeth Svantesson, M:s ekonomisk-politiska talesperson, listar sex punkter, bland annat rörande skogspolitik och ekonomisk politik där M och C har samsyn. Hon uppmanar C att stöda en borgerlig regering. C nobbar också den inviten.

Visa mer