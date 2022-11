Splittringen inom familjen – före Trumps avslöjande

Donald Trump förväntas ställa upp som kandidat i presidentvalet 2014. Det stora avslöjandet ska komma på en scen från Palm Beach resort i Florida natten mot onsdag.

Inför kampanjlanseringen ska Donald Trump ha bett – på sina bara knän – dottern Ivanka och svärsonen Jared Kushner att närvara upp på scenen. Det skriver Daily mail. Källor till tidningen uppger att de överhört den tidigare presidenten prata med Ivanka och Kushner när de var på dottern Tiffanys bröllop under helgen.

Men det spekuleras nu om Ivanka och hennes man kommer att avvisa pappa Donalds önskan om hjälp.

Ivanka har sagt vara färdiga med politiken

Ivanka och hennes man har tidigare sagt att de är ”färdiga” med Washington DC och verkar inte ha några planer på att återvända till Vita huset om Donald Trump åter blir USA:s president.

– Trump trodde att han skulle kunna övertyga Ivanka under helgen att komma tillbaka till politiken och kampanja med honom eftersom hon är den mest eftertraktade talaren, efter honom själv. Men hittills har hon tackat nej till hans erbjudanden och står fast vid sitt beslut, det gäller även Jared, säger en källa till Daily mail.

Ivanka ska tidigare ha vädjat till sin far att inte ställa upp för omval. Om hon står på sig och de ger Trump kalla handen går beslutet stick i stäv med sönerna Eric och Donald Jr som planerar att sätta in vad de kan för att stötta sin far.

Trump Jr misstänks tillsammans med fästmön Kimberly Guilfoyle och brodern Eric med frun Lara Trump att uppmuntra Donald Trump att sikta på att leda USA ytterligare en mandatperiod.

LÄS MER: Regeringarna spenderade miljoner på Trumps hotell