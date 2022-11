Stockholms tingsrätt får under fredagsförmiddagen ta emot spionåtalen mot de båda bröderna.

Den är Åklagarmyndighetens riksenhet för säkerhetsmål som styrt utredningen och arbetet med kartläggning och förhör hardrivits av Säkerhetspolisen.

Kammaråklagare Mats Ljungqvist bekräftar att utredningen mot de två bröderna är slutförd.

– Vi lämnar in åtalen klockan 10.30 i morgon fredag, säger han.

Männen, som är av iranskt ursprung, har suttit häktade under mycket lång tid.

Den äldre brodern anhölls i sin frånvaro på förmiddagen den 15 september förra året och greps fem dagar senare för att ytterligare tre dagar senare häktats misstänkt för grovt spioneri.

Mannen är född 1980, gift och har flera barn. Han utpekas som mullvad likt spionfilmernas karaktärer, pratar flytande persiska och har två universitetsexamen från universitet i Uppsala. När mannen greps arbetade han som hög myndighetschef med en känslig befattning kopplad till rikets säkerhet.

Det skulle dröja nära två månader innan åklagaren begärde även hans yngre broder skulle gripas. Brodern anhölls på eftermiddagen den 15 november och greps morgonen därpå. Den 19 november förra året häktades mannen.

Ville bli polis

Brodern, född 1987, ville bli polis. Han misslyckades vid det första antagningsförsöket, men kom in på Polishögskolan när han sökte på nytt. Han avbröt dock sin utbildning efter en termin. Senare läste han på universitetet utan samma framgångsrika resultat och karriär som sin storebror.

Enligt uppgift har den yngre brodern anlitats av Säkerhetspolisen för specialuppdrag. Vad dessa uppdrag gäller är okänt.

Rättegången mot bröderna ska hållas i Stockholms tingsrätt. Foto: MAGNUS HALLGREN / DN TT NYHETSBYRÅN

Båda bröderna har under hela tiden suttit häktade för grovt spioneri och tingsrätten har beslutat om särskilda restriktioner vilket betytt att de inte fått läsa dagstidningar, titta på tv eller lyssna på radio. Den äldre brodern har tagit emot besök från sina anhöriga. Men vid varje besök har en utredare från Säpo suttit med och lyssnat.

Större delen av spionutredningen mot de två misstänka bröderna är sekretessbelagd. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Större delen av den flera tusen sidor tjocka utredningen är sekretessbelagd och kommer också att förbli så.

– Det handlar om rikets säkerhet och vissa uppgifter skulle vålla stor skada om de kom ut, uppger en källa.

Skadorna av brödernas misstänkta spioneri beskrivs som ”mycket allvarliga, intill katastrofala på vissa punkter”, har en Expressens källor tidigare sagt.

Spionhärvan - detta har hänt Spionaffären avslöjades i september 2021 när Säpo slog till och grep en hög myndighetschef. Några veckor senare greps även mannens yngre bror, en egenföretagare. Spioneriet misstänks ha pågått under minst tio år Brottsmisstanken i dag mot bröderna är grovt spioneri. Männen har iranskt ursprung. • Den äldre broder, myndighetschefen, är 42 år gammal och suttit häktad sedan den 23 september förra året. Mannen har haft flera känsliga befattningar inom Säkerhetspolisen och den militära underrättelse och säkerhetstjänsten (Must). Enligt tidigare uppgifter i Dagens Nyheter har han även jobbat inom topphemliga KSI, som bedriver agentverksamhet utanför Sverige och även värvar agenter/spioner. • Den yngre brodern är 35 år gammal och har tidigare gått på Polishögskolan, men avbröt studierna efter en termin. Beskrivs i dag som egenföretagare, dock utan inkomster de senaste åren. Visa mer

Båda bröderna nekar till brott

För Säkerhetspolisen är den misstänkta spionhärvan extra pinsam eftersom den dels berör en person som under flera år jobbat inom Säkerhetspolisen, dels att han kunnat jobba närmast ostört med sitt misstänkta spioneriet både inom Säpo och Försvarsmakten. På den senare arbetsplatsen var han placerad under drygt tre år inom den ytterst hemliga delen, Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, Must, som ingår i Försvarsmaktens centrala ledning. Anställningen hos Must beskrivs som ”projektledare och analytiker”.

Enligt tidigare offentliggjorda uppgifter ska spioneriet ha pågått från 1 mars 2011 och fram till månaden när de två greps i september förra året.

– Min klient förnekar brott. När åtalet kommer i morgon förmiddagen ger vi en mer utförlig kommentar, säger advokat Anton Strand som försvarar äldre brodern.

Advokat Björn Sandin är utsedd till försvarare av den yngre brodern som även han förklarat att hans klient tillbaka isar brottsmisstankarna.

