Spionmisstänkt man jobbade på Sveriges hemligaste underrättelsetjänst

Enligt uppgifter till Expressen har mannen arbetat som källdrivare på Säpö – en tjänst som går ut på att få fram uppgifter ur källor och skaffa in nya uppgiftslämnare.

Mannen, som är i 40-årsåldern, arbetade under perioden 2011 - 2014 för Must, enligt dokument från Försvarsmakten. Under en period ska han ha tjänstgjort vid KSI, uppger Dagens Nyheter.

Kontoret för särskilt inhämtning, KSI, är den hemligaste av alla enheter inom svensk underrättelsetjänst. Enligt Dagens Nyheter leds dagens KSI leds av en hemlig chef, med hemlig budget och enligt en hemlig instruktion.

Intyg från Must

Försvarsmakten vill inte kommentera uppgifterna.

I ett intyg från Must, som KSI alltså sorterar under, – som Dagens Nyheter tagit del av – står det:

”En stor del av arbetet har varit av sekretessbelagd natur och kan därför inte beskrivas detaljerat”.

Däremot nämns inte KSI i några dokument, uppger DN.

– Vi har inget nytt att säga kring det här ärendet. Det råder förundersökningssekretess. Det gör att vi inte kan gå in ytterligare i detta, säger Gabriel Wernstedt, pressekreterare vid Säkerhetspolisen.

Inte heller åklagare Per Lindqvist, mannens försvarsadvokat eller Säpo-chefen Charlotte von Essen vill kommentera uppgifter ur förundersökningen.