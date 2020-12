16-årige Spencer Smith gick sitt andra år på high school i den amerikanska delstaten Maine.

Han älskade fotboll och hade två extrajobb vid sidan av skolan.

På grund av coronaviruset hade han dock majoriteten av sina lektioner på distans, fotbollssäsongen ställdes in och han kunde inte heller träffa sina vänner som vanligt.

Enligt pappa Jay Smith kände sig Spencer isolerad och kämpade mycket med ensamheten i karantän.

För tv-kanalen WMTW berättar Jay Smith även att sonen tog det hårt när fotbollssäsongen ställdes in.

– När man ser tillbaka på det, de senaste månaderna, har vi insett att vi missade tecken på att det blev värre för honom.

Den fjärde december tog Spencer Smith sitt liv och lämnade en lapp till sina föräldrar. På lappen skrev han att han kände sig inlåst i huset och att han kände att han växte ifrån sina vänner, rapporterar NBC.

Uppmaningen andra föräldrar

På Facebook har Spencer Smiths mamma skrivit en uppmaning till andra föräldrar efter sonens död:

”Föräldrar snälla ta allt som era barn säger på allvar. Ge dem en kram och släpp inte. Du vet aldrig om det är sista gången. Det här huset är så tyst nu. Jag skulle göra allt för att få tillbaka allt ljud.”

Enligt USA:s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, CDC, Centers for disease control and prevention, har den psykiska ohälsan ökat under coronapandemin.

I slutet av juni uppgav 40 procent vuxna amerikaner att de kämpar med psykisk ohälsa eller drogmissbruk.

De som drabbats värst under pandemin sett till den psykiska hälsan är enligt CDC unga vuxna, minoritetsgrupper, personer med samhällsviktiga jobb samt obetalda vuxna vårdgivare.

