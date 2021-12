Mordet på rapparen Nils ”Einár” Grönberg väckte nytt liv i debatten om kopplingarna mellan dagens svenska gangsterrap och grov kriminalitet.

Än en gång hamnade Sveriges Radio i hetluften. Genom att dela ut priser till brottsdömda artister och spela deras låtar, som enligt vissa glorifierar det kriminella livet, har SR varit naivt och blivit en del av problemet, enligt kritikerna.

Fyra dagar efter mordet medverkade SR:s musikchef Anna-Karin Larsson i ett inslag i P1-programmet ”Nordegren & Epstein”. Inslaget handlade enligt påannonseringen om ”hur medier hanterar artister som är inblandade i gängkriminalitet och också rappar om det i sina låtar”.

Musiken skulle fortsätta spelas, sade hon.

– Vi spelar musik för musikens skull. Hiphop är en sak. Gatuvåld är en annan sak. De här texterna är ju skildringar av händelser som uppenbarligen händer på riktigt. Men det är skildringar.

”Ingen domstol”

Sveriges Radio spelar inte musik som bedöms utgöra hets mot folkgrupp eller förtal – i övrigt kan man vara misstänkt för vilken brottslighet som helst och ändå spelas på Sveriges Radio, förklarade musikchefen.

– Vi analyserar inte utifrån något slags brotts... så. Vi är ingen domstol, vi spelar musik som vi vet att vår publik behöver höra.

När programledaren Daniel Alling pressade henne på om den här musiken kommer att fortsätta spelas i samma omfattning som tidigare svarade hon:

– Det kommer vare sig att öka eller minska från som det görs i dag.

Kidnappningsdömde Haval: Ner 97 procent

Hur blev det då i verkligheten?

En av de artister som debatten handlar om är rapparen Haval Khalil, med artistnamnet Haval. Han är dömd i tingsrätten till två och ett halvt fängelse för medhjälp till människorov och medhjälp till rån mot just Nils Grönberg. Hovrättens dom har inte fallit.

När han satt häktad försökte han förmå en gängledare att genom hot eller kidnappning påverka P3 att spela hans musik mer.

Under de 30 sista dagarna före mordet på Nils Grönberg spelades totalt tre olika låtar där Haval medverkar sammanlagt 31 gånger i Sveriges Radios hiphopkanal P3 Din Gata. Det motsvarar ungefär en spelning per dygn.

Under de första 30 dygnen efter mordet spelades Haval bara vid ett enda tillfälle, motsvarande 0,03 gånger per dygn. Det är en minskning med 97 procent jämfört med före mordet.

En tillfällighet, enligt Anna-Karin Larsson:

– Vi fasar ut låtar hela tiden. Vi tittar inte på enskilda låtar på det sättet. Du skulle se den skillnaden oavsett vilken låt du följde. Nu har du valt att följa vissa låtar.

Tog ni bort Haval på grund av mordet på Einár eller gjorde ni det av andra orsaker?

– Vi tog absolut inte bort låtar med någon på grund av mordet på Einár.

Så det är en tillfällighet att Haval spelades en gång om dagen före mordet på Einár och 0,03 gånger om dagen efter mordet på Einár?

– Nu känns det fortfarande som att du fastnar i en speciell låt. Vi gör de här valen hela tiden. Och det jag säger är att vi gör bedömningar utifrån vad som har hänt. Men det är inte så att vi har sagt att nu måste vi sluta spela en viss artist eller en viss låt.

Råndömde Dree Low: Ner 90 procent

Det senaste året har flera av Sveriges mest populära rappare – och därmed artister överhuvudtaget – misstänkts eller dömts för olika grova brott.

Sex dagar efter Anna-Karin Larssons medverkan i ”Nordegren & Epstein” dömdes en annan rappare, Salah ”Dree Low” Abdulle, till ett års fängelse för ett butiksrån. Dree Low, som av polisen kopplas till det kriminella gänget Husbys hyenor, är Sveriges tredje mest spelade artist på Spotify i år och vann P3 Guld 2020 i kategorierna Årets hiphop/r’n’b och framtidens artist.

Under de 30 dygn som föregick råndomen spelades Dree Low 5,47 gånger per dygn på P3 Din gata. Under de första 30 dygnen efter domen spelades han 0,57 gånger per dygn – en minskning med cirka 90 procent.

– Vi förhåller oss till nyhetsläget. Det har vi gjort även här, säger Anna-Karin Larsson.

Ska jag tolka det som att ni spelade Dree Low mindre för att han dömdes för rån?

– Som sagt var. Jag tycker inte att det är något konstigt att vi bestämmer oss för att göra den typen av förändringar i våra spellistor utifrån vad som händer. Jag har inte så mycket mer att tillägga där.

Musikchefen står fast: ”Musiken som räknas”

Anna-Karin Larsson håller fast vid vad hon sade i ”Nordegren & Epstein”: att man kan vara misstänkt för vilken brottslighet som helst – med undantag för om låttexten kan utgöra hets mot folkgrupp och förtal – och ändå spelas i Sveriges Radio.

– Vi kan inte ha den typen av resonemang när vi spelar musik. Det är musiken som räknas, och inte gärningarna som artisterna eller upphovsmännen eventuellt har begått.

Och samtidigt har ni inte spelat Haval en enda gång efter din medverkan i ”Nordegren & Epstein”.

– Det är ingen som säger att det här är enkelt. Det är ganska svåra bedömningsfrågor. Det är inte konstigt att det är svartvitt och glasklart alltid. Man måste både förhålla sig till att det ska vara vid yttrandefrihet och konstnärlig frihet, även om jag vet att det kan låta högtravande, men samtidigt att man utifrån läget här och nu får göra bedömningar i nuet.

Du fick frågan huruvida den här musiken kommer att spelas i samma omfattning som tidigare. Då svarade du att den varken kommer att öka eller minska.

– Då beror det på vad man sätter för ram kring ”den här musiken”. Jag pratade då utifrån att det är klart att vi spelar hiphop och rap i samma utsträckning som tidigare. Men specifika låtar har jag däremot inte uttalat mig om. Jag har uttalat mig om genren hiphop.

Har du hört någon debattör som har efterfrågat att ni ska sluta spela hiphop?

– Det var det det handlade om då, uppfattade jag det som.

Yasin borta från P3:s allmänna kanal

En annan P3 Guld-vinnande rappare är Yasin Mahamoud, som är dömd dömd till tio månaders fängelse för förberedelse till människorov. Yasin Mahamoud deltog i planeringen av en kidnappning av Nils Grönberg, som dock inte fullbordades.

Artisten, som har haft dokumenterade kopplingar till Rinkebygänget Shottaz, spelas ungefär lika mycket på P3 efter mordet på Grönberg som han gjorde innan.

Den stora förändringen skedde i stället i P3:s allmänna kanal, i samband med att Expressen den 1 januari avslöjade att en känd artist hade gripits. De 30 dagarna som föregick nyheten hade han spelats i genomsnitt 5,7 gånger per dygn.

Under de följande 30 dygnen spelades han i genomsnitt 2,0 gånger per dygn.

Till P3 Nyheter, som uppmärksammade den plötsliga förändringen, sade Anna-Karin Larsson att beslutet berodde på ”nyhetsläget” kring Yasin Mahamoud.

– I ett läge som vi bedömer som ett skarpt nyhetsläge kring den här personen, har vi valt att rotera låtarna något mindre, sade hon.

Men Yasin har aldrig kommit att spelas i P3:s allmänna kanal i samma omfattning som han gjorde före nyheten om gripandet. I stället har han successivt fejdats ut och spelas numera i princip inte alls.

– Vi fasar hela tiden in och ut låtar, säger Anna-Karin Larsson.

