Lina Ishaq under en Greklandsresa med sin skolklass.

Som 19-åring återfanns Lina Ishaq i försvarslinjen hos Halmstadlaget BK Astrio i Damallsvenskan.

Under torsdagen häktades hon, mot sitt nekande, misstänkt för att ha varit med och rekryterat sin egen son till barnsoldat – under sin tid hos terrorsekten IS i Syrien.

– Vi är helt chockade och det var inget vi kunde tänka oss då, säger Kajsa Nilsson, en av Lina Ishaqs tidigare lagkamrater.