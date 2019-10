Den tidigare utrikesministern och förre presidentkandidaten Hillary Clinton, 71, har återigen blivit föremål för spekulationer inför presidentvalet 2020.

Enligt en artikel i New York Times under tisdagen ska Clinton under de senaste veckorna ha sagt sig överväga att ge sig in i kampen inför primärvalet om hon ser ett scenario där hon skulle kunna vinna, enligt tidningen.

New York Times uppger att flera inom Demokraterna inte tror att någon av kandidaterna som just nu kämpar för att vinna partiets kandidatur har vad som krävs för att besegra Donald Trump.

Pekar på Bidens svårigheter

Den demokratiske tidigare borgmästaren i New Orleans Mitch Landrieu säger till tidningen om osäkerheten inom partiet:

– Jag ser det, jag känner det och jag hör det.

Enligt tidningen pekar flera på att storfavoriten Joe Biden har svårigheter att få in tillräckligt med pengar till sin kampanj och Elizabeth Warren anses stå för långt till vänster för att ha en chans.

Även Washington Post uppger – och hänvisar till två personer som står Clinton nära – att hon inte har uteslutit att kasta sig in i kampen.

Spekulationerna har ökat ytterligare efter att den förre utrikesministern i förra veckan gav sig in i ett offentligt ordkrig med Tulsi Gabbard, en av kandidaterna i startfältet just nu. Clinton antydde i en podcast i att Gabbard skulle vara Rysslands favorit i startfältet och förbereds för att bli en tredjeparti-kandidat i valet nästa år.

Clinton kritiseras för uttalandet

Uttalandet har kritiserats, bland andra av Pete Buttigieg, en av de övriga kandidaterna.

– Uttalanden som detta borde backas upp av bevis, säger han till CNN.

Personer i Clintons närhet tonar dock ned spekulationerna om att hon förbereder en kampanj och säger att uppgifterna kommer från republikaner. Donald Trumps tidigare chefsstrateg Steve Bannon pekas ut som en av upphovsmännen till ryktena efter uttalanden han gjort, skriver The Hill.

– Hon ställer upp. Hon försöker bara bestämma hur hon ska ta sig in, sa han i en intervju med Fox Business tidigare i oktober.

”Skulle vara den ultimata upprättelsen”

Flera personer i kretsen kring Hillary Clinton säger att det inte mycket finns mycket sanning i uppgifterna men medger samtidigt att hon skulle vilja utmana Trump igen.

– Det skulle vara den ultimata upprättelsen. Självklart har hon funderat på det. Men det betyder inte att hon ställer upp, säger en källa enligt The Hill.

Även Michael Bloomberg, välkänd före detta borgmästare i New York, uppges ha ställt sig positiv till att eventuellt ge sig in i kampen om att bli partiets kandidat, enligt New York Times.

De nuvarande kandidaterna har inte velat kommentera uppgifterna om Hillary Clinton och när Elizabeth Warren fick frågor om vilken roll den tidigare utrikesministern ska ha i valet 2020 måndags svarade hon enligt Washington Post:

– Jag har ingen kommentar till det.

LÄS MER: Hillary Clintons besked om presidentvalet 2020

LÄS MER: Elizabeth Warrens siffror rusar inför stora debatten