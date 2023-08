Sparkade anställda rasar mot prins Harry – ”Han gör ingenting”

Företaget BetterUp varslade förra veckan 100 anställda, något som orsakat att flera av de tidigare anställda nu riktar sin vrede mot prins Harry, rapporterar Daily Beast. När tidningen frågade vad prinsen har för arbetsuppgifter kom ett oväntat svar.

– Från vad jag ser gör han ingenting.

Prins Harry, 38, har titeln som Chief impact Officer i företaget och tillträdde posten under mars 2021. Enligt Daily Beast drar han in sjusiffrigt varje månad. Han har gjort vissa framträdanden under sin tid på företaget och har även hållit flera tal. Detta tycks dock inte ha imponerat hans numera sparkade kolleger.

– Först tyckte jag att det var väldigt häftigt att han började här. Sedan insåg jag att han började bli mer och mer av ett problem för företaget. Det var för mycket drama i hans liv, säger en annan anställd. Vi har inte fått så mycket för pengarna, om man säger så.

Exakt vad prinsens huvuduppgifter är på företaget är aningen luddigt. På företagets hemsida finns en flik under Harrys namn. Inga tydliga arbetsuppgifter tycks framgå, endast en detaljerad text kring hans tidigare bedrifter inom det militära och andra humanitära uppdrag.

– Vi har alla fått samma förklaring till varför vi jobbar här. Vårt uppdrag ska vara att förändra världen, men det är skitsnack som ledningen pratar, säger en tredje anställd som riktar mer generell kritik mot företaget.

Prins Harry har ännu inte kommenterat anklagelserna mot honom och har heller inte gjort något uttalande gällande sparkningarna utifrån rollen som Chief impact Officer.

