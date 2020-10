Sonens flört om att bli president efter Trump

Instagram-inlägget visar Donald Trump Jr. som leende gestikulerar mot en banderoll som har texten ”Don Jr. 2024”, prytt med en amerikansk flagga. 2024 är året då president Donald Trumps andra mandatperiod tar slut om han skulle vinna valet mot Joe Biden den 3 november.

Donald Trump Jr., som inleder inlägget med ett långt skratt, berättar sedan att fotografiet togs vid en boskapsauktion i Fallon, Nevada.

”Huvudet kommer att explodera på alla liberaler efter det här”, skriver presidentens son.

Donald Trump Jr.:s Instagram-inlägg.

Donald Trump Jr.: ”Tack för komplimangen”

Donald Trump Jr. tackar banderollens okände skapare för komplimangen.

”Men låt oss ta oss genom 2020 med en stor seger först!”, avslutar Donald Trump Jr. följt av skratt-emojis.

Donald Trump Jr. har intensivt kampanjat för presidenten under hösten. Hans popularitet under kampanjmötena har enligt Daily Mail lett till spekulationer om att även sonen står i begrepp att inleda en politisk karriär genom att försöka bli New Yorks borgmästare när Bill de Blasio lämnar nästa år. Hans pappa anser dock att det vore en dålig idé.

– Han kan inte vinna som republikan, han skulle inte ha en chans, sade Donald Trump till Fox News förra månaden.

