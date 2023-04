De första långtidsprognoserna som förutspår sommarvädret är här och enligt meteorologer ser det just nu ut som att det kan bli en varm och solig sommar.

Förutsättningarna går att jämföra med de vi hade inför våren och sommaren 2018, som blev de varmaste i modern tid i hela Skandinavien.

Ingen exakt vetenskap

För att kunna förutspå hur vädret blir tre-fyra månader framåt tittar meteorologerna bland annat på tryckfältet och hur vindarna kommer ligga över europa. Trots att långtidsprognoserna inte är en exakt vetenskap så är de en god indikation.

Både det europeiska och amerikanska väderinstitutet är överens om att det verkar bli väldigt lite nederbörd och alltså väldigt torrt i norra europa under juni månad. Temperaturerna ligger normalt till en början, men ser sedan ut att stiga under juli månad in i augusti.

– Det blir varmare och varmare. Extremt torrt ser det ut att bli i augusti, säger Madeleine Westin, meteorolog på TV4.

Fenomenen bakom

Två av de väderfenomen som meteorologer kan studera långsiktigt kallas El Niño och La Niña. De uppträder ungefär var tredje till vart femte år och påverkar hela jordens klimat. Det är under de här perioderna har vi mätt upp de högsta temperaturerna någonsin globalt.

– Sommaren 2018 då hade vi La Niña under vintern och sen hade vi den här perioden när vi går över till El Niño och vi fick den här extremt heta sommaren – vi är i samma väderläge nu, säger Madeleine Westin:

– Så 2023 skulle kunna bli en väldigt varm sommar, förutsättningarna är ungefär som de var 2018.