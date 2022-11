Sommar fram till för en vecka sedan – nu snöfall

Den meteorologiska hösten nådde Göteborg för exakt en vecka sedan, den 14 november. Det var tre dagar senare än det förra rekordet från förra året.

Och nu en vecka senare är det minusgrader och mycket snö för att vara det första snöfallet för säsongen.

– Det känns som vinter och det är per definition vintertemperaturer men det har inte varit det tillräckligt länge, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på Stormgeo.

För att det ska bli den meteorologiska definitionen av höst ska medeltemperaturen vara under tio grader i fem dagar och för vinter är det medeltemperatur under nollan under fem dagar som gäller.

Kylan ser inte ut att hålla Göteborgsområdet i sitt grepp så länge som krävs, och därför kommer det att vara fortsatt höst.

”Ovanligt mycket snö”

Den sena hösten beror delvis på klimatförändringar, enligt meteorologen. Hösten kommer runt fem dygn senare än för 30 år sedan, det vanliga intervallet vid klimatforskning.

– Just det här väderläget skulle kunna vara en utstickande period som hade inträffat även om vi inte hade klimatförändringar. Svaret är både ja och nej, man kan inte säga att det enbart beror på klimatförändringar, säger Josefine Bergstedt.

Men på grund av klimatförändringarna är haven varmare, vilket leder till både kraftigare regn- och snöfall.

– Snön i sig är inte ovanlig, eller beror på klimatförändringar, men det är mängden. Så stora mänger är en följd av klimatförändringar. Det brukar snöa i Götaland under andra halvan av november sen har det kommit ovanligt mycket snö.