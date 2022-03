Soldaternas liv i väntan på nästa attack

En del av dem som ryckt in har aldrig hållit ett vapen i hela sitt liv och skakar vid blotta tanken på att ladda ett raketgevär.

– Fukten äter sig in i lungorna och det kryper skalbaggar på väggarna, säger en av soldaterna.

ZJYTOMYRSKA. Det är kallt och rått i skyddsrummen under jord där soldaterna sover på golvet.

Ukraina mobiliserar – tusentals ukrainska män och kvinnor har sökt sig till de territoriella styrkorna och armén.

En av dem som ofta befinner sig vid fronten är soldatprästen Sergej Dmitriev, 46.

Klockan 06 på morgonen vaknar soldatprästen Sergej efter att ha sovit i en fåtölj. Foto: LISA MATTISSON

Sergej klär på sig efter att ha tagit en dusch. Foto: LISA MATTISSON

Han vaknar av ett sms i sin telefon.

Klockan är 06 och han har sovit i en fåtölj. I meddelandet läser han en soldats nödrop från Mariupol:

”Vi får inte hjälp från någon annan brigad. Vi är 230 män omringade av fienden och vi har flera skadade. Det är 50 000 av civila som vill fly och den gröna korridoren är stängd. De skjuter på oss. Vi har ingen el och maten är slut. Jag tror inte att vi kan komma ut.”

Ryssland har sagt att de erbjuder säkra vägar – humanitära korridorer – ut ur Mariupol. Men Ukraina hävdar att ryssarna skjuter på vanliga människor och att inte heller korridorerna ut ur Tjernihiv, Kharkiv och Kiev varit säkra.

”Vi har en fördel, de strider inte i sitt moderland och känner inte till området”, säger Sergej till soldaterna. Foto: LISA MATTISSON

Sergej sover över hemma hos en soldathustru. Foto: LISA MATTISSON ”Soldaterna är människor av kött och blod oavsett om de tror på Gud inte eller inte. Om de inte tror på Gud kan jag alltid spela schack med dem”, säger Sergej. Foto: LISA MATTISSON Sergej har jobbat som fältpräst i flera år. När Ryssland invaderade Ukraina började han bära vapen. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Sergej Dmitriev slår på några låtar – Queens of the Stone age, Mitski, souldängor – och går in i duschen hemma hos soldathustrun han sover över hos. Han är god vän med hennes man och hon välkomnar även oss att stanna så länge vi behöver.

Hennes egen man är vid fronten och kommer hem två-tre gånger per år.

Nu vet hon inte när han kommer hem nästa gång.

Eller om.

– Åt helvete med alla som håller ryssarna om ryggen. Döda dem alla som de har dödat våra, säger Sergej Dmitriev.

”Åt helvete med alla som håller ryssarna om ryggen”, säger Sergej Dmitriev. Foto: LISA MATTISSON

Prästen Sergej är ovan att bära vapen och frågar de andra soldaterna hur han ska göra för att det ska se rätt ut. Foto: LISA MATTISSON

När invasionen startade började Sergej Dmitriev bära vapen. Med basker och runda solglasögon ser han ut som huvudkaraktären i actionfilmen Léon av Luc Besson. Han har jobbat som fältpräst i flera år och är ofta vid fronten och träffar soldater. Hans roll är att ge stöd och lugn och hans blotta närvaro kan skänka en stunds andhämtning.

– Soldaterna är människor av kött och blod oavsett om de tror på Gud inte eller inte. Om de inte tror på Gud kan jag alltid spela schack med dem.

Prästen är ovan att bära vapen och frågar de andra soldaterna hur han ska bära AK-74:an för att det ska se rätt ut så han inte gör bort sig på bild.

”Din familj kommer i panik att skicka dig hemska klipp, men det är fejk. Lyssna bara på din befälhavare”, säger Sergej när han talar till soldaterna. Foto: LISA MATTISSON

Mat och förnödenheter kommer till förläggningen för att skickas vidare till fronten och andra städer i behov av hjälp. Foto: LISA MATTISSON

Soldaterna sitter i en halvcirkel runt prästen i den stora sovsalen med våningssängar och pingisbord.

De unga männen är snaggade i samma frisyr, har militärkängor på fötterna, skyddsvästar och AK-74:or i ett band runt halsen. Ingen ser ut att vara en dag över 20 år.

De har nyss mönstrat och förbereder sig för att delta i kriget och kanske skickas till fronten. De flesta kommer dock vara kvar här – de behövs för att försvara staden vid ett potentiellt angrepp.

De unga männen lyssnar uppmärksamt och fokuserat när Sergej Dmitriev pratar:

– Det pågår ett massivt informationskrig. 90 procent av det ni läser i sociala medier är fejk. Även informationen från vår sida är det. Din familj kommer i panik att skicka dig hemska klipp, men det är fejk. Lyssna bara på din befälhavare. Det är ingen annan än han som säger sanningen till dig. Informationen du får från honom är den du ska lita på.

Vladimir hjälper prästen med vapnet. Foto: LISA MATTISSON

Sergej Dmitriev berättar om första dagen av invasionen och hur hans befälhavare bad honom evakuera hans hundar.

– Det smällde runtomkring mig men tack vare att jag hade min befälhavare med mig i telefon kunde han säga hur jag skulle köra för att klara det. Jag hämtade hans hundar och de klarade sig. Så måste ni också tänka.

Han fortsätter:

– Befälhavaren kommer inte ljuga för er. Men ni måste se verkligheten i vitögat. Det är viktigt att ni stannar här, på er post, i den här brigaden. Era familjer kommer ringa er och ha panik och att de behöver hjälp. Men lita på att de är skyddade av en annan brigad, precis som ni. Det är här ni gör nytta.

Ryssland kommer att göra omänskliga saker mot Kiev

Han fortsätter prata om fienden, och att det på andra sidan sitter unga killar precis som dem.

– Men vi har en fördel, de strider inte i sitt moderland och känner inte till området. Hela Ukraina stöttar er och var ni än vänder er kommer ni att få hjälp om ni säger att ni är en ukrainsk soldat. Er motivation är det viktigaste vapnet.

”Er motivation är det viktigaste vapnet”, är prästen Sergejs budskap till soldaterna. Foto: LISA MATTISSON

”Om en månad är detta över – då dansar vi”, säger Sergej. Foto: LISA MATTISSON

Soldaterna lyssnar koncentrerat.

– Ryssland kommer att göra omänskliga saker mot Kiev. Men vi kommer att slå till i ryggen på dem. De har inte en chans.

Han avslutar med att uppmana dem alla att ringa hem till sina föräldrar och säga att de älskar dem.

– Om ni har bråkat med någon så förlåt dem. Ring vänner ni inte pratat med på länge och försonas. Sträck på ryggarna. Om en månad är detta över, då dansar vi.

Talet är över.

Deras befälhavare visar oss sin tarantel i ett terrarium på sitt tillfälliga kontor.

Staden i regionen Zjytomyrska är under hot och nere i en bunker håller militärerna koll på hur de ryska bombflygplanen cirkulerar i luften över staden.

Psykologen Lapin och prästen Sergej möts i en pingismatch. Foto: LISA MATTISSON

Lapin är psykolog och psykoterapeut och hanterar soldaternas stress och ångest.

– Jag tycker synd om dem för de är så unga. Det syns i deras blick att de inte har sett krig. Men jag såg ett hopp i deras ögon efter vad Sergej sa. Veteranerna har en annan blick och drivs av ilska.

Sergej Dmitriev sover inte mer än fyra-fem timmar per natt. Foto: LISA MATTISSON

En del av prästen Sergej Dmitrievs arbete är att resa till fronten och vara med soldaterna. Sedan 2014 har han regelbundet rest i Donbass-regionen.

Hur många timmar sover du per natt?

– Det blir nog inte mer än fyra-fem timmar av sömn. Men de senaste åren har jag inte sovit alls.

Han är ständigt i telefon och har ett brett kontaktnät. I bilen fipplar han med sina låtlistor.

– När jag lyssnar på musik vill jag inte gråta.

28-årige Vladimir har anmält sig frivilligt. Foto: LISA MATTISSON

Vladimir, 28, berättar att han innan han gick med i militären var lärare för barn inom autismspektrat på en skola i Kiev. I somras var han på en cykelsemester med sina bästa vänner i Turkiet.

I somras var Vladimir på cykelsemester i Turkiet tillsammans med sina bästa vänner – nu är han soldat. Foto: Privat Foto: Privat Vladimir har nu anpassat sig till soldatlivet. Foto: Privat Foto: Privat Nu försöker Vladimir hitta ett sätt att kunna ha många människor inpå sig dygnet runt. Foto: Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Nu är han soldat och håller posteringar eller patrullerar. Han har anpassat sig till soldatlivet med ideliga evakueringar till det trånga utrymmet som är bombskyddet, men han försöker att hitta ett sätt att kunna ha många människor inpå sig dygnet runt.

– Jag är inte en social kille. Hemma umgås jag inte med så många och jag håller mig för mig själv.

Flyglarmet har gått och han springer före oss med orden ”go, go, go”.

En av soldaterna får ett samtal när de är nere i skyddsrummet. Det har smällt i närheten. Foto: LISA MATTISSON

Nere i skyddsrummet blir han uppringd av en från hans grupp: Det har smällt, nära. Kompisen är andfådd.

De unga killarna ska klara vissa tester för att gå med. Men de äldre soldaterna som varit anställda i många år behöver inte genomgå nya tester.

En annan soldat vi pratar med är kritisk:

– Vi har många papperssoldater. Militäranställda som bara vänt papper i flera år men som nu förväntas strida. Vi fick en order i går att ladda raketgeväret men den andre killen bara skakade. Han visste inte vad han skulle göra trots att han varit anställd av armén i flera år. Han har aldrig varit i strid förut.

Många av soldaterna röker. Philip Morris har sponsrat förläggningen och vi pratar med en av volontärerna som via kontakter fick tobaksföretaget att skänka cigaretter.

– Jag såg att flera toppchefer inom Philip Morris postade solidariska inlägg om Ukraina. Så jag ringde ledningen och frågade om de kunde skicka cigaretterna hit. Nu har armén fått över 200 000 cigarettpaket, säger Vlad Rybka, 21.

Han bär inte uniform utan svart hoodie och svarta cargobyxor. Han är tech-kille som startat ett företag som säljer taktiska hjälpmedel från Kiev. Nu försöker han komma åt sitt lager och produkter för att få ut det till soldater vid fronten.

– Jag gör mest nytta genom mitt stora kontaktnät. Inte genom att vara vid fronten.

Vi visas de finare delarna av förläggningen, de som nyligen har målats om. Egentligen sover soldaterna under jord i kalla och fuktiga källarskyddsrum. De rosslar och hostar av fukten. De med högst rank får duscha första, efter det sinar varmvattnet.

Kön är lång till mässen. Soldaterna serveras köttsoppa och en slags grynpudding med skinka. Mat finns i överflöd, ingen soldat ska gå hungrig.

Hundratals soldater i alla åldrar har kommit hit för att mönstra på, vissa av dem har inte hunnit få sin uniform ännu och står i vanliga gympaskor och jeans. Här finns även kvinnor men de har administrativa tjänster.

”Vi har fått vittring på stanken av vår fiende”, säger Aleksandr Horokh. Foto: LISA MATTISSON

Det som tidigare var en möbelverkstad har nu blivit ett högkvarter för frivilliga och beväpnade veteraner som kontrollerar tips från allmänhet om misstänkt aktivitet. De kör runt i fyrhjulsdrivna bilar med Ukraina-vimpel.

Alla bär en gul armbindel.

– Vi har fått vittring på stanken av vår fiende. Folk i området har ringt och sagt att de sett en bepansrad bil på väg hit så vi ska åka och kontrollera den, säger Aleksandr Horokh, 36.

Han är tidigare veteran som på grund av en benskada inte är med i militären.

Aleksandr, Sergej och Lapin befinner sig i en möbelverkstad. Foto: LISA MATTISSON

Flyglarmet går ännu en gång på militäranläggningen.

– Jag är inte rädd för bomberna eller när larmen går. Men jag blir trött på allt förflyttande. Ned i skyddsrummen, upp ur skyddsrummen, säger Lapin.

Lapin är trött på allt förflyttande och vill bara lägga sig ned i en säng och inte behöva gå upp hela tiden. Foto: LISA MATTISSON

Han halvsover på en av madrasserna och kliar katten som bor där. Längre in i bombskyddet står lite konserver och kokta ägg uppdukade.

– Jag vill bara få lägga mig ned i en säng, ligga raklång och inte behöva gå upp hela tiden.

”När jag lyssnar på musik vill jag inte gråta”, säger Sergej. Foto: LISA MATTISSON

Sergej Demitriev avslutar sin predikan för de unga soldaterna.

– Jag har en stor tjänst att be er om. Jag vet att det är söndag i dag och en dag för förlåtelse. Men vi ska inte förlåta Ryssland. De ska få betala.

Nina Svanberg & Lisa Mattisson