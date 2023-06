Soldater väntade på tal – sprängdes av Ukraina

Anfallet ska ha skett tidigare denna vecka i närheten av staden Kreminna i Luhansk-regionen i östra Ukraina.

Enligt uppgifterna hade ryska soldater samlats för ett motivationstal från generalmajoren Sukhrab Akhmedov innan de skulle ut i strid vid fronten. De ska ha väntat i cirka två timmar. Sedan blev de angripna av Ukraina.

Besköts med raketer och artilleri

Den oberoende exilryska tidningen Moscow Times citerar en rad ryska militärbloggare som skrivit om attacken. En av dem, Rybar, skriver på Telegram att Ukraina attackerade med långdistansraketer av typen MLRS, Himars-raketer och artillerield.

Rybar skriver att det varit ”färre offer efter strider i södra Donetsk än av divisionschefens brottsliga dumhet”.

Enligt The Guardian och den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, finns uppgifter om 100 dödade soldater och ytterligare 100 skadade. Några exakta siffror har dock inte kunnat bekräftas.

”I krig med vår egen dumhet”

Uppgifterna om angreppet och omständigheterna kring det har lett till stor ilska. Många ryska militärbloggare pekar ut generalmajoren Sukhrab Akhmedov som ansvarig.

”Om det i mitten av krigets andra år finns befälhavare som tar förband till fronten, samlar personal i en stor hög och sedan väntar på att fiendens artilleri ska slå till, då borde sådana befälhavare skjutas”, skriver en bloggare enligt Moscow Times.

”Den ukrainska armén har inga meriter i detta krig. Vi är i krig med vår egen dumhet och idioter som fläckats med vackra rapporter uppifrån”, skriver en annan.

Tidigare kritiken – 300 döda

Detta är inte första gången som generalmajoren Sukhrab Akhmedov varit föremål för inhemsk kritik. I november i fjol spreds ett öppet brev där ryska soldater kritiserade honom och generalen Rustam Muradov för att ha orsakat stora förluster i striderna vid Pavlivka i Donetsk.

Brevet var undertecknat av soldater inom den 115:e brigaden vid Rysslands Stillahavsflotta, rapporterade CNN.

”Som ett resultat av den 'noggrant' planerade offensiven av de 'stora befälhavarna' förlorade vi ungefär 300 män, döda eller skadade, med några saknade i strid de senaste fyra dagarna”, gick att läsa i brevet.

