På vägen in till byn Husarivka ligger utbrända och söndersprängda ryska stridsvagnar och pansarfordon. På ett fält bredvid vägen har grödorna börjat gro runt tornet från en rysk stridsvagn som flugit av vid explosionen. Ukrainska styrkor befriade området redan i mitten på mars. Nu går fronten några kilometer till nordost.

I bakgrunden hörs det ständiga mullret från kanonerna.

Längst ute vid fronten gräver soldaterna på sina skyttegravar och jordkulor.

– Varje centimeter är viktig, vi gräver djupare, djupare. Ju djupare vi gräver desto säkrare är det. Splitter från en granat sprids uppåt så kan man hålla sig nere under marknivån är det mycket säkrare, säger soldaten Dima, 28.

Söndersprängda och utbrända ryska stridsvagnar ligger på vägen som leder in till byn Husarivka. Foto: Anatolij Stepanov

Av sitt gamla befäl fick han smeknamnet Djakonda, efter den berömda tavlan på Mona Lisa som på italienska heter La Gioconda.

– Jag är egentligen utbildad konstnär, jag gick på konstnärsskola, och målade porträtt, säger han.

Nu har han tjänstgjort i kriget sedan det startade 2014 och 2015. Men den fullskaliga ryska invasionen 24 februari 2022 förändrade allt.

– Jag har varit överallt längs fronten i Donbass och Luhansk, men det här kriget är inte som det var. Det här är något helt annat, säger han.

Ukrainska soldater undersöker resterna av ryska raketer i närheten av byn Husarivka. Foto: Anatolij Stepanov

”De försöker provocera oss”

Vi står i skyttegraven som når upp till axlarna, jordhögarna på sidan ger ytterligare några decimeter skydd. Under intervjun öppnar de ryska styrkorna på andra sidan fältet eld. Spridda skurar från en kulspruta. Dima står lugnt kvar men sneglar med ögonen åt hållet ljudet kommer ifrån.

– Ser ni, de försöker provocera oss.

Kulsprutan är inte mycket att bry sig om där vi står, flygbomberna, artilleribeskjutningen och helikoptrarna är desto värre. Och de blir beskjutna dagligen, massiv beskjutning som får hela marken att skaka. Skyttegravarna är grävda i ett sicksackmönster så att splitter inte ska kunna spridas långt. Här och var är små avstick med tak av stockar täckta med jord, där de söker skydd om beskjutningen börjar.

– De hjälper mot splitter i princip, men… inte så mycket mer, säger Dima.

En direktträff och allt är över.

– Vad jag tänker när vi blir beskjutna? Jag tänker inte på något, jag tänker att jag vill överleva. Och vi är ju inte här bara för att… vi är här för att försvara vårt land. De kom till oss, till vårt land.

Foto: Anatolij Stepanov

Hälsningen till Vladimir Putin

Den psykiska pressen på soldaterna vid fronten är stor, de är ständigt på sin vakt.

– Vi är hela tiden nerviga, men vi försöker slappna av, vi umgås och pratar mycket så blir det lättare.

Han berättar om hur de motar tillbaka de ryska anfallen.

– Vi försöker ju ha en taktik, gå fram på rätt sätt och tänka hur gör vi det här bäst. Men de tänker inte alls, om de ska göra en framryckning skickar de bara fram en kolonn, vi förintar den och så skickar de helt dumt bara fram en ny. De förintar sitt eget folk, de gör kanonmat av dem, säger han.

Innan vi lämnar skyttegraven vill han skicka en hälsning till Vladimir Putin:

– Det var onödigt av er att komma hit till Ukraina, Ukraina kommer inte att ge sig så som Putin trodde, på tre dagar. Nu är vi på den 67:e dagen av kriget och vi kommer att stå upp, och stå upp och stå upp.

– Överhuvudtaget så hade jag velat önska honom (Putin) en nära förestående död, helt ärligt, döden. Det är så många människor som dör på grund av honom, så ska det inte få vara.

Rysk underrättelsetjänst studerar noga filmer och bilder från fronten både på sociala medier och i utländsk press. Därför är det noga att inte visa detaljer som kan avslöja de ukrainska styrkornas positioner. Foto: Anatolij Stepanov

Soldaten: ”Det finns positioner som har det värre”

I trädgården till ett övergivet hus i en närliggande by möter vi soldaten Sergeij, 43.

Vi sätter oss ner på varsin huggkubbe vid vedhögen. En hes tupp gal och hönor kacklar runt oss.

Rysk underrättelsetjänst studerar noga alla filmer och bilder från fronten både på sociala medier och i utländsk press. Därför är det noga att inte visa detaljer som kan avslöja de ukrainska styrkornas positioner.

Sergeij ska precis berätta om det senaste dygnets strider och om hur ryskt stridsflyg, och attackhelikoptrar gör det svårt för dem, när det hörs kraftiga smällar en bit bort.

– Det där är en helikopter, de är på oss och skjuter, men vi har lärt oss hur de skjuter och var och så.

Ännu en kraftig smäll men Sergeij sitter lugnt kvar.

Och så här har ni det varje dag?

– Ja, i princip, och mer än så, det finns positioner som har det värre. Vi har det ok.

Ett befäl berättar att helikoptrarna den senaste tiden blivit mer försiktiga, de kommer in, skjuter ett antal raketer utan att sikta närmare och så skjuter de några salvor med 30 mm kanonen och sen åker de snabbt därifrån. Häromdagen lyckades de ukrainska styrkorna skjuta ner en rysk attackhelikopter under just ett sådant anfall. De har även slagit ut flera ryska stridsvagnar och pansarfordon.

Kvar i området kring fronten finns fortfarande civila, på ett av de mindre fälten som hålls av familjer för självhushållning går en kvinna och sår för hand.

Ett av de få flervåningshusen i byn har fått en direktträff och flera våningar har rasat samman. Mitt i bråten och rasmassorna har röda tulpaner slagit ut i det som en gång var rabatten.

”Det där var min dotters lägenhet”

Nikolaij och hans hustru Anna kommer fram till oss med tårar i ögonen.

– De bombar och skjuter här hela tiden, sex dagar i rad bombade flygplanen här, säger Nikolaj, 73.

– Varje dag ber jag en bön att vi ska besegra ryssarna så fort som möjligt, säger hans fru Anna, 72.

Nikolaj pekar på en lägenhet i bottenplan som är helt utbombad. En bit bort mullrar artilleriet.

– Det där var min dotters lägenhet, säger han.

I bakgrunden hörs det ständiga mullret från kanonerna. Foto: Anatolij Stepanov

Han får tårar i ögonen när han berättar, dottern och barnbarnen har flytt till säker plats. Men innan de flydde tvingades de sitta i sju dagar i källaren under kraftigt bombardemang.

– Åk på den där gatan så får ni se vad de ställt till med, fascisterna, säger Anna.

Nikolaj tar oss med bort till förskolan på andra sidan gatan. Fönstren är utslagna och glas har spritts över lekparken och i marken en bit bort finns en djup krater.

Nikolaj visar upp hålet. Ljudet från explosioner hörs fortfarande i bakgrunden.

– Vad är det här till för, kan ni säga? Det är ju inte mänskligt det de gör, ska Putin rehabilitera Sovjetunionen eller vad?

Expressens reporter Mattias Carlsson och fotograf Anatolii Stepanov på plats i staden Kramatorsk, Ukraina.

Se något mer:

”De tog min son och skickade honom till Ryssland”