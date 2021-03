I slutet av veckan och i början av påskdagarna ser det ut som att de södra och östra delarna av landet får lite bättre väder. I fjälltrakten ser det däremot ut att bli moln och en del snöbyar.

– Mot mitten av veckan och på skärtorsdagen ser det relativt soligt ut, i alla fall i de östra och södra delarna av landet. I fjällen ser det ut att bli en del nederbörd, säger meteorolog Per Holmberg på Storm.

Lågtrycket och den kallare luften som drar in under påskhelgen gör att det blir ostadigt.

Då kommer värmen

Ett lågtryck drar in under påskhelgen med nederbörd och snö. Mot slutet av helgen kan det bli lite kallare men soligare väder, berättar Per Holmberg.

– Det man ser nu är att det finns chans för sol i söder och i öster till en början, sen ser det ostadigare ut under resten av påskhelgen, med kallare luft som kan strömma in med en del nederbörd.

I temperaturväg ser det ut att bli plusgradigt i hela landet. Tvåsiffrigt är däremot för mycket att hoppas på.

– I fjällen kan det bli några minusgrader. Mer söderut skulle jag tippa att det kan bli fem till tio grader.

Men det varmare vädret väntas göra comeback redan veckan efter.

– Då är det chans till tvåsiffrigt i Götaland, Svealand och delar av södra Norrland.

LÄS MER: Rekommendationerna ligger kvar över påsk

LÄS MER: Här är påskens skönaste presenttips

Se också: