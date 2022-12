Söker med drönare – ska mata aporna bakom galler

Efter rymningen i onsdags sköts tre schimpanser till döds. En fjärde blev också skjuten, och tros nu vara skottskadad inne i schimpanshuset.

Där befinner sig också parkens övriga schimpanser – som varit sju till antalet. Men aporna är fortfarande inte i sitt hägn, varför personalen inte kan ta sig in i huset. Det vore för farligt, enligt parkens bedömning.

Nu fortsätter Furuviksparken arbetet att med hjälp av drönare lokalisera djuren, skriver man i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Planen just nu är att man på ett säkert sätt sak kunna ta sig in för att hjälpa schimpanserna, det rapporterade SVT Gävleborg under fredagsmorgonen. Med ett galler som skydd, ska man försöka ta sig in för att mata dem.

– Schimpanser kan öppna dörrar och fönster, därför måste vi ha en beredskap om de skulle lämna huset, säger Annika Troselius till Expressen.

Någon förklaring om hur det kommer sig att schimpanserna från början rymt finns ännu inte.

– Exakt hela händelseförloppet har vi inte klart för oss, säger Annika Troselius.

– Säkerheten är det absolut viktigaste när man jobbar med djur, speciellt högruskdjur. Någonstans har vi brustit, det är tydligt, fortsätter hon.

”Det ser inte bra ut”

Även under gårdagen användes drönare för att försöka lokalisera schimpanserna. Då fick man syn på dem genom ett fönster. En av aporna låg ner men skadeläget kan inte bekräftas.

– Det ser inte bra ut om en schimpans ligger ner en längre tid, säger Annika Troselius.

Hon tror att händelsen kommer att påverka både schimpanserna och djurskötarna.

– Jag tror att situationen är extremt påfrestande för schimpanserna och djurskötarna, säger hon.

Vilka schimpanser som är döda och vilka som lever – är ännu oklart.

– Tills dess att jag får det bekräftat så kan jag inte gå ut med namn, just nu lägger vi alla våra resurser på de här tre aporna som är lösa i huset, säger hon.

Ska matas bakom galler

– Där är målet att försöka ta oss till en plats i huset där våra medarbetare är säkrare men där vi samtidigt kan, i första hand, mata schimpanserna och se hur de mår, säger Annika Troselius till SVT Gävleborg.

Under torsdagskvällen gick ett brandlarm i huset och räddningstjänsten kallades ut. Det rörde sig dock inte om någon brand.

– Vi vet inte exakt, men tror att det handlade om ånga

Försök att avleda misslyckades

Man försökte också avleda djuren genom att använda sig av ljud, med planen att de skulle röra sig till ena sidan av huset för att de på så vis skulle kunna stängas in i sitt hägn.

Den strategin misslyckades.

Hur schimpanserna kunde rymma eller vilka det är som dött är inte känt. Djurparken har uppgett att de inte såg någon annan utväg än att skjuta djuren av säkerhetsskäl.

