Sofia Wistam: ”Det är otroligt smärtsamt”

Flygresan mellan Stockholm och Bukarest tar drygt 2 timmar och 45 minuter. Då är man i ett av Europas fattigaste länder – Rumänien.

– Det är så himla speciellt att få se det med egna ögon, man har ju sett misär och fattigdom mycket på tv och det blir liksom som ett försvar att man distanserar sig själv, säger programledaren Sofia Wistam.

– De bor på smutsiga madrasser, men de har ingenting, ingen el, inga pengar, ingen mat. Det är sådan misär och det är fruktansvärt att se, fortsätter Sofia.

Hon har besökt Rumänien för att skildra Läkarmissionens arbete med barn och unga i Bukarest inför Mammagalan den 26 maj. Galan görs till förmån för Läkarmissionen och pengarna som samlas in under galakvällen går till organisationens arbete i just Bukarest och på andra platser i världen.

Många barn i Rumänien lever på gatan eller i förfallna betonghus utan el och vatten. Foto: Gustav Wistre

Har varken el eller vatten

I inslagets inledning syns Sofia i ett område med förfallna betonghus. På marken ligger leksaker varvat med skräp i högar.

Husen saknar fönster. Det finns inte heller någon el som värmer upp dem och de har inget vatten.

– Det är som att bo utomhus, det är jättekallt och rått i luften, att bo här i ett hus utan värme och utan vatten, det är ju en mardröm, säger Sofia i inslaget.

Kristina och hennes barn vet inte hur länge de kommer få stanna kvar i sitt hus innan de blir bortkörda. Foto: Gustav Wistre

I ett av husen bor Kristina tillsammans med sina barn. Huset är slitet. I ett av rummet finns en stor madrass, där barnen sover. Kristina själv sover på golvet.

– Jag visste att den här familjen hade det kärvt, men jag kunde aldrig tänka mig att det skulle vara så här, säger Sofia i inslaget.

”Vi vet inte vad som kommer hända i morgon”

När Sofia frågar hur Kristina ser på framtiden svarar hon att hon är orolig.

– Vi vet inte vad som kommer hända i morgon, vi vet inte om eller när vi blir utkastade, säger hon.

Och det är inte bara för Kristinas familj som framtiden är oviss. Många föräldralösa barn sitter i samma sits.

– Ibland blir de bortkörda, så i dag bor de här men i morgon kan de ha flyttat sig till en ny plats och om vi inte hjälper till så hamnar de i den här miljön, säger Florin Ianovici från som arbetar med Liv och Ljus, Läkarmissionens samarbetspartner i Rumänien.

Läkarmissionen har 20 års erfarenhet av att hjälpa barn och unga i Rumänien till en tryggare vardag. Många barn har farit illa eftersom varken familjen eller staten har kunnat ta hand om dem.

Sofia Wistam. Foto: Gustav Wistre

Målsättningen för Läkarmissionens arbete i Rumänien är att, om det är möjligt, återförena barnen med familj eller släktingar eller att de dem en foster familj. Om inte det går får barnen bo på Liv och ljus center där barnen får möjlighet att känna sig trygga, få en uppväxt och en framtid.

I inslaget besöker Sofia Liv och ljus centret och träffar bland annat syskonen Gabi, 9 och Denisa, 8. Både deras mamma och pappa gick bort inom loppet av en månad.

– För ett år sedan dog deras pappa i en drogöverdos. En månad senare begick deras mamma självmord då hennes situation blev för svår, berättar Florin Ianovici från Läkarmissionen i inslaget.

Läkarmissionens arbete avgörande

På grund av den extrema fattigdomen är det många barn som förlorar sina föräldrar och sina hem. Läkarmissionen jobbar därför även uppsökande med att stötta mammor och deras barn så att de kan fortsätta leva tillsammans, vilket har varit avgörande för Kristina då hennes tolvåriga son Madelen har cancer som nu har spridit sig till lungorna.

– Ska jag se honom för att sedan förlora honom, säger Kristina i inslaget och fortsätter:

– Jag saknar ord för att förklara hur svår vår situation är, det enda jag kan göra är att kämpa för att barnen sa få en bättre framtid.