”Sofia-effekten” efter prinsessans val i radio

Prinsessan Sofia var en av de kända föräldrar som fick välja en av sina favoritböcker och läsa upp den för de unga lyssnarna i Barnradions läslovsspecial.

Själv är hon mamma till tre små pojkar, prinsarna Alexander, 6, Gabriel, 5 och Julian, 1.

Prinsessans val föll på ”Viktors nya tröja” av Camilla Gunnarsson.

Den handlar om Viktor som är på stan med sin pappa för att köpa en ny tröja. Så äntligen hittar han en som han gillar. En rosa tröja med en katt på magen. Viktor är glad,men pappa blir osäker.

– Den berör vuxnas stereotypa syn på könsroller och hur annorlunda barn kan se på det, och hur viktigt det är att barn själva får välja, säger Åsa Norén, säljansvarig på Idus förlag i Göteborg.

Och visst har förlaget märkt en Sofia-effekt på bokförsäljningen efter hennes medverkan i radion tidigare i veckan.

”Känner oss väldigt hedrade”

– Det har kommit in en del beställningar efter uppläsningen, och vi har fått många fina kommentarer om boken. Det är glädjande. Vi känner oss väldigt hedrade av att det är prinsessans favoritbok, säger Åsa Norén, säljansvarig på Idus förlag.

I ett av Barnradions inlägg på Instagram säger prinsessan Sofia att hon och maken prins Carl Philip arbetar för alla barns rätt att vara den man är, genom den stiftelse de startade 2015. Hon menar att boken sätter fingret på en problematik som de ser mycket av i sitt arbete.

– Problemet ligger oftast hos de vuxna och deras fördomar och rädslor som de för vidare till sina barn. Vi vill trycka på hur viktigt det är att vuxna är goda förebilder för barnen, förklarar hon i inlägget.

Klara Grape är producent på Barnradion och den som kontaktade hovet för att fråga om prinsessan Sofia ville medverka i programmet.

– Jag ställde frågan och hovet återkom ganska fort. Prinsessan tyckte det lät roligt, vilket också var jätteroligt för oss så klart, säger hon.

Klara Grape tyckte att ”Viktors nya tröja” passade bra i konceptet och för målgruppen, barn mellan 3 och 8 år.

Hon är också imponerad av prinsessan Sofias sätt att ta sig an uppgiften.

”Jättego att ha att göra med”

– Hon var jätteduktig. Det är ingen piece of cake att gå in i en studio och läsa in en bok, men det gjorde hon verkligen bra. Hon var också väldigt trevlig och ödmjuk, jättego att ha att göra med, säger Klara Grape.

– Jag vet inte om det skett tidigare att en prinsessa gjort en sån här sak. Och skulle hon vilja göra något för barnradion igen är hon hjärtligt välkommen.

