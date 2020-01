”Vi var två underläkare på en akutmottagning under kvällspasset som båda hade tre patienter var som behövde läggas in. Det fanns två platser på hela sjukhuset. Specialisten lät oss försöka bestämma vilka två som skulle få platserna. Två timmar senare dog en av patienterna på akuten som inte hade fått någon plats” .

Så lyder ett av de många larm som kommer från svensk hälso- och sjukvård just nu. I början på januari kom en läkare från Södersjukhuset i Stockholm med ett hett tips: Bli inte sjuk nu. På akuten låg det då 17 patienter som behövdes läggas in, men som det inte fanns någon säng till. Den som väntat längst på en vårdplats hade väntat i mer än 15 timmar, skrev han i ett inlägg på Facebook.

Bara ett par veckor tidigare tillhörde Isabel Cruz Liljegren en av alla de patienter som satt på britsar i korridorerna just på Södersjukhuset. Efter kraftiga magsmärtor hade hon tagit sig till sin vårdcentral och väntat där i fem timmar. När hon blev undersökt kunde de inte hitta vad det var – och hon fick en remiss till akuten, där hon satt i ett dygn innan hon fick hjälp.

– Jag hade hört lite innan så jag hade väl väntat mig att man kunde hamna i en korridor om det var fullt, men det fanns i princip inga rum. Det var som att alla var i korridoren. Det var verkligen folk överallt. Det var hemskt. Kaos, säger hon.

Isabel Cruz Liljegren fick tillbringa ett helt dygn på akuten.

Men det är inte bara på Södersjukhuset i Stockholm som situationen beskrivs som alarmerande. Under den senaste månaden har det bland annat rapporterats om ”patienter i korridorerna, men också i bland annat förråd och matsalar” på Centralsjukhuset i Kristianstad. Och på Skånes universitetssjukhus har det varit så långa väntetider till canceroperationer att patienter dött i väntan på operation.

Så vad är det som hänt inom svensk hälso- och sjukvård som gjort att vi hamnat här? Enligt OECD:s hälsostatistik är det nämligen bara Norge, Tyskland och Österrike som lägger mer pengar på hälso- och sjukvård än Sverige per capita i jämförelse med de andra OECD-länderna – och våra kostnader ökar hela tiden.

”Ingen grund att säga att det går utför”

Svaret ligger till en stor del i att vi har en växande och åldrande befolkning. De kommande tio åren beräknas antalet personer över 80 år att öka med hela 47 procent, vilket motsvarar runt en kvarts miljon människor. Dessutom har vi allt fler med kroniska sjukdomar. I Sverige har nästan varannan vuxen minst en kronisk sjukdom. Mot bakgrunden att vi inte har en lika snabbt växande befolkning i arbetsför ålder går ekvationen helt enkelt inte ihop – och utmaningarna för välfärdssektorn blir därmed ett faktum.

– Vården är inte anpassad efter dagens behov och är därför inte heller alltid så tillgänglig som den borde vara. Det är den stora utmaningen för svensk hälso- och sjukvård, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, säger att den stora utmaningen för svensk hälso- och sjukvård är att den inte är anpassad efter dagens behov. Foto: HANS ALM / 2018 HANS ALM

Resurser och personal kommer inte att kunna öka i samma utsträckning som behoven

Samtidigt tycker han att den bild som finns om svensk sjukvård i ”fritt fall” – inte minst i medierna – behöver nyanseras. Tittar vi på de medicinska resultaten ser vi exempelvis en kvalitetsutveckling där de hela tiden blir bättre.

– Och den trenden fortsätter över hela linjen, så där finns ingen grund att säga att det går utför för svensk hälso- och sjukvård. Snarare tvärtom. Detsamma vad gäller resurser. Om man ser till de senaste åren har antalet personer som jobbar inom hälso- och sjukvården ökat med 11 000 personer.

Att vi har minst antal vårdplatser inom hela EU är ett resultat av en medveten strategi där Sverige de senaste tjugo åren flyttat över många tjänster från slutenvård (då patienten är inlagd på någon typ av vårdavdelning) till öppenvård (utan inläggning) i ett försök att bromsa kostnaderna.

Länderna som lägger mest – och minst pengar på sjukvård Toppen: Norge, Tyskland, Österrike, Sverige, Nederländerna, Danmark. Botten: Rumänien, Lettland, Kroatien, Bulgarien, Ungern, Polen. Källa: OECD:s hälsostatistik 2019 (data för 2017). Visa mer Visa mindre

Att hälso- och sjukvården inte alltid funkar som den ska handlar i mångt och mycket om att just den omställningen gått för långsamt, menar Fredrik Lennartsson. Dessutom har det varit svårt att locka och behålla personal – exempelvis sjuksköterskor – till slutenvården, dit bland annat akutsjukhusen räknas.

Så det är inte pengar som är problemet egentligen?

– Med en ökande befolkning och ökade behov är det klart att det behöver tillföras resurser. Men resurser och personal kommer inte att kunna öka i samma utsträckning som behoven. Därför är det viktigt att vi börjar jobba på ett annat sätt nu, framför allt förebyggande. Då kan vi undvika framtida, stora behov.

Men om vi redan nu är ett av de länder som lägger mest pengar på sjukvård inom EU och dessutom får beröm för att vi har en sådan kostnadseffektiv sjukvård – hur kan det inte räcka?

– Vi har i en internationell jämförelse ett väldigt sjukhustungt system. Vi har en hälso- och sjukvård som i många avseenden fortfarande är världsledande. Men då har den varit uppbyggd på andra behov än vad vi har nu. Vi är världsmästare på det gamla sättet att bedriva hälso- och sjukvård, kan man säga.

– Så den viktigaste delen i omställningen är att bygga upp en välfungerande nära vård med primärvården som bas, där man skapar en större delaktighet för patienten och där man kan jobba förebyggande på ett mycket mer systematiskt sätt än i dag.

66 procent har skickat hem patienter – som borde ha lagts in

År 2016, som är den senaste siffran, låg Sverige över EU-genomsnittet när det gäller antalet läkare och sjuksköterskor per invånare. I Sverige fanns då 4,1 läkare per 1 000 invånare, vilket kan jämföras med EU-genomsnittet på 3,6 läkare. Sett till sjuksköterskor är Sverige och Tyskland de länder som har flest sjuksköterskor sett till sin befolkning, med 10,9 sjuksköterskor per 1 000 invånare.

Samtidigt hade Sverige – med 2,2 vårdplatser per 1 000 invånare år 2017 – alltså minst antal vårdplatser per invånare i hela EU, där genomsnittet samma år var 5,0.

Brandmännen har ju en räddningsmadrass som de blåser upp först, innan de säger åt folk att hoppa – annars dör folk

I en nyligen genomförd arbetsmiljöenkät som Sveriges läkarförbund står bakom uppgav 66 procent av de 1 300 sjukhusläkarna som svarade att de på grund av vårdplatsbrist skickat hem patienter som borde lagts in. 79 procent svarade att de det senaste året skrivit ut patienter för tidigt av samma anledning och 56 procent uppgav att de låtit patienter vårdas utan vårdplats.

Några vittnesmål från ”Sjukvårdsupproret” Läkare, akuten: ”VD på ett stort sjukhus larmar till regionen om bristande patientsäkerhet. Får sparken. Det påstås från regionen att det beror på något annat. Personal som larmar medierna blir utfryst av sina chefer. Denna kultur finns överallt så att väldigt få chefer vågar berätta om hur situationen är”. Sjuksköterska, vårdavdelning: ”Patient som är nydiagnosticerad med svår cancer får vänta på cytostatikabehandling på grund av platsbrist. Patient avlider två månader senare på grund av sin cancersjukdom. Får aldrig möjlighet att påbörja cytostatikabehandling”. Undersköterska, vårdavdelning: ”Patient som är nedsövd på intensivvårdsavdelning ligger i sin egen avföring i över en timma på grund av att ingen personal finns tillgänglig att kunna ta bort det”.

Läkare, akuten: ”Överfullt med svårt sjuka patienter under kvällen på akuten. Flödesläkaren hinner inte titta igenom EKG:n tagna på opåtittade patienter. När nattjouren anländer noteras att en patient med akut hjärtinfarkt suttit obedömd i väntrummet sedan några timmar. Patenten åker akut vidare för åtgärd”. Sjuksköterska, vårdavdelning: Patienter kommer upp till avdelning från akuten, blöta och smutsiga i sina egna kroppsvätskor. Har inte fått mat eller dryck på 12-14 timmar då akutens personal inte har tid. Detta händer dagligen.

Källa: ”Sjukvårdsupproret”, som startades av ST-läkarna Akil Awad och Laura Björnström. Visa mer Visa mindre

Läkaren: Håller på att få en sjukvård främst för friska

Milosz Swiergiel är ST-läkare i allmänmedicin och en av talespersonerna för Stockholms sjukvårdsupprop. Han jobbar på en vårdcentral och jämför sättet man i Stockholm valt att genomföra omställningen inom hälso- och sjukvård med en situation där brandmän ska rädda folk från ett brinnande hus – men missar den mest grundläggande delen.

– Brandmännen har ju en räddningsmadrass som de blåser upp först, innan de säger åt folk att hoppa – annars dör folk. Och så borde vi också göra i vården. Men nu drar man ner på Stockholmssjukhusen innan man blåst upp den där primärvårdsmadrassen, säger han.

Milosz Swiergiel, ST-läkare i allmänmedicin.

Han är medveten om att det finns begränsade resurser, men ifrågasätter framför allt vad vi lägger dem på.

– Vi drar ner på akutsjukhusen och på vårdcentralerna, där de allra sjukaste får sin vård. I Stockholm får vårdcentralerna år 2020 en uppräkning i budgeten på 1,5 procent, vilket inte täcker för de ökade kostnader som inflationen medför och blir därför i realiteten besparingar.

I stället lägger vi pengar på saker som nätläkare och ”specialistmottagningar på stan”, menar Milosz Swiergiel.

– Det är möjligt att digitaliseringen kommer att kunna förbättra jättemycket i framtiden som en del av ordinarie sjukvård, även för patienter med störst behov. Men vi har verkliga problem här och nu, som dagens nätläkare inte erbjuder några lösningar på.

”Handlar varken om vårdplatsbrist eller sjuksköterskebrist”

Han säger att vårdcentralerna i dag är platsen dit den stora majoriteten sköra äldre med flera kroniska sjukdomar kommer för att få större delen av sin vård. Något som är väldigt tidskrävande. Det gör att allmänläkarna på vårdcentralerna inte kan vara så tillgängliga som man skulle vilja för alla andra.



– Vi har ju svårt att räcka till ens för de som behöver oss mest och vi är skyldiga att prioritera dem enligt lagen.

Milosz Swiergiel tror inte att det är särskilt sannolikt att många av de läkare som jobbat som specialister på ett sjukhus kommer sadla om till allmänläkare och börja jobba i primärvården bara för att politikerna hoppas det.

Han tror i stället många kommer söka sig till specialistmottagningarna på stan.

– Och Vittnesmålen om överbelamring på kaosartade akutmottagningar beror på vårdplatsbrist uppe på avdelningarna, men det är inte sängar det är brist på. Man bygger dyra och fina hus, men sängarna på avdelningarna står tomma eftersom det behövs människor som vårdar patienterna. Så säger man att vi har sjuksköterskebrist, men i själva verket är det bristande villkor och arbetsmiljö för sjuksköterskorna som gör att de inte orkar jobba där de behövs som mest.

Liksom många andra framhåller han ändå att sjukvården behöver bli mer primärvårdsbaserad.

Så vad borde vi göra?

– Politiker måste våga ge läkare i primärvården ett rimligt uppdrag. Man behöver besluta om en obligatorisk fast läkarkontakt för varje patient och ett tak för hur många patienter den läkaren kan ansvara för. Då kan vi börja locka fler läkare att vidareutbilda sig till allmänläkare och få fler specialister med bred kompetens att söka sig till primärvården. Och alla de allmänläkare som strax ska gå i pension behöver erbjudas bra handledartjänster så att de vill stanna kvar och utbilda många nya allmänläkare.

I och med sjukvårdsuppropet hoppas Milosz Swiergiel på att allmänheten ska bli mer medveten om vad som faktiskt sker – och att politikerna ställs till svars för de prioriteringar som görs.

– Om man frågar en vd för ett sjukhus eller en chefsläkare så säger de alltid, oavsett vad som händer, att patientsäkerheten inte är hotad. Och det är en sådan otrolig kontrast till vad vi ser. Så om vi inte berättar om det här kommer det inte ut.

Så mycket har Sverige lagt på hälso- och sjukvård Över tid har hälso- och sjukvårdsutgifternas andel av BNP i Sverige ökat från 5,5 procent år 1970 till 11,0 procent år 2018. 2018 var ökningen för hälso- och sjukvården den största på 15 år. 2017: 504 miljarder 2016: 481 miljarder 2015: 462 miljarder 2014: 438 miljarder 2013: 418 miljarder 2012: 403 miljarder 2011: 390 miljarder De offentliga myndigheterna finansierade 84 procent av de totala utgifterna medan hushållen (genom patientavgifter och andra avgifter) stod för 15 procent. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, SKR:s ekonomirapport. Visa mer Visa mindre

Socialministern: ”Regionerna måste kunna hushålla bättre”

Lena Hallengren (S) är socialminister och därmed det statsråd som har det högsta ansvaret för svensk hälso- och sjukvård. Hon säger att hennes bild av den svenska hälso- och sjukvården just nu är dubbel.

– Å ena sida håller våra medicinska resultat allra högsta klass och våra läkare, sjuksköterskor och barnmorskor är bäst i världen. Å andra sidan är köerna för långa och många anställda pressas av ett allt för högt arbetstempo.

Socialminister Lena Hallengren (S). Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det pratas ofta om att man med ett visst antal pengar kan anställa ett visst antal sjuksköterskor, undersköterskor eller läkare. Men det handlar ju snarare om att sjuksköterskorna inte vill jobba på exempelvis akutsjukhusen eftersom det finns andra, mindre hektiska platser att jobba på. Vad ser du för lösning på den ekvationen?

– Det behöver göras mycket. Våra sjuksköterskor, undersköterskor och läkare behöver bättre arbetsmiljö, fler kolleger och mer tid att jobba med patienter och inte lägga för mycket tid på pappersarbete. Men här måste regionerna som huvudmän ta sitt ansvar. Staten skjuter till mer pengar än någonsin, vi ökar antalet utbildningsplatser och kommer behöva göra mer, men i slutändan måste regionerna kunna hushålla bättre med pengarna och prioritera arbetsmiljön inom sjukvården så att våra unga faktiskt vill söka sig till jobb inom sjukvården.

Sverige har minst antal vårdplatser inom EU, vilket delvis är en medveten strategi. Är du nöjd med antalet vårdplatser vi har just nu?

– Det ska finnas så många vårdplatser som behövs. Bedömer en läkare att en patient behöver läggas in på sjukhus så är det enda rimliga att patienten också kan läggas in. Det ska inte vara politiker som bestämmer antalet vårdplatser. Det är professionen. Det klart att det är bättre ju kortare tid man behöver läggas in på sjukhus. Om en knäoperation kan göras på dagtid och utan inläggning så är det så klart positivt men om antalet vårdplatser är för få så kan konsekvensen bli att patienter blir kvar för länge på akutmottagningarna. Min bild är att regionerna har nått en smärtgräns, men det måste vara sjukvården som styr antalet vårdplatser och inte politikerna, säger Lena Hallengren.

