Det var i slutet av september som ridån gick upp.

Flera medarbetare på en enhet på socialkontoret i Ekerö kommun hade då upptäckt att minnesanteckningar från ledningens interna möten gick att läsa.

Informationen fanns i en datormapp som egentligen bara skulle vara nåbar för ledningsgruppen. På grund av ett fel vid en IT-uppdatering blev den i stället öppen för medarbetarna.

Bland anteckningarna fanns kollegers och klienters personuppgifter, men också kränkande beskrivningar av personalen.

En anställd kallades ”instabil”, medan en annan pekades ut som ”ett problem” som behövde flyttas. En tredje kritiserades för att vara ”värdelös på svenska språket” och en fjärde kunde läsa att den ”inte dög” på sitt jobb.

– Hela socialkontoret kunde helt plötsligt ta del av kränkande omdömen om sig själva eller sina kolleger, säger en medarbetare vid socialkontoret.

Intern kris på socialkontoret i Ekerö kommun

Socialchefen, Lena Burman Johansson, gick snabbt ut i ett mejl till medarbetarna och beklagade situationen.

”Jag vill understryka att det som hänt är ytterst beklagligt och att vi, både jag och enhetens chefer, tar detta på största allvar,” skriver hon i mejlet den 30 september.

Därefter förklarade socialchefen att dataskyddsombudsman hade kontaktats med anledning av de röjda personuppgifterna. Felet hade åtgärdats, och de som blivit personligt berörda kallades till individuella möten.

Krisstöd, konsulter och tillgång till psykolog erbjöds också.

Men nu larmar personalen om en fullskalig kris:

– Det är kris. Avdelningen ska samtidigt spara pengar och håller på att spara på klienterna, men tänk hur stora kostnader det blir av det här, med konsulter och krisstöd, säger en medarbetare.

Expressen varit i kontakt med flera personer som är anställda på socialkontoret i Ekerö kommun.

De uppger att de drabbats av psykisk ohälsa och stress på grund av miljön på arbetsplatsen. Samtidigt är många rädda för att tala öppet om problemen, eftersom de inte vill förvärra sin situation.

– Stämningen just nu är inte bra. Man känner att man har blivit kränkt och att man inte har blivit lyssnad på, säger en medarbetare.

En kollega säger att problemet med kränkningar funnits länge:

– Det har pågått systematiskt under minst tre års tid.

En annan håller med:

– Alla får dagligen höra att de misslyckas, att de är dåliga på sitt jobb och annat förminskande.

Chefen: ”På alla sätt beklagligt”

Lena Burman Johansson är socialchef på socialkontoret i Ekerö kommun. Hon ser allvarligt på sättet som personuppgifter behandlats i ledningens anteckningar.

– Det är verkligen på alla sätt beklagligt och inget som vi på något sett ser enkelt på, utan tvärtom väldigt allvarligt på. Vi har riktlinjer och rutiner för hur vi ska hantera dokumentation och i det här fallet har vi brustit. Vi har inte följt de rutiner som gäller. Det är bara att stå upp för det, och det är på inget sätt godtagbart.

Lena Burman Johansson betonar dock att man följt lagen om GDPR genom att rapportera avvikelsen till Datainspektionen inom 72 timmar.

I anteckningarna fanns kränkande beskrivningar av personalen – hur ser du på det?

– Återigen är det ingenting som ingår i våra gängse arbetssätt. Jag ser allvarligt på det, förstås.

Hur tycker du att arbetsmiljön är på enheten?

– Generellt har vi i vår organisation och på kontoret en väldigt bra arbetsmiljö. Vi fick i måndags resultatet från vår årliga medarbetarundersökning och den kvitterar det.

Vidare säger Lena Burman Johansson att hon förstår om det rört upp känslor på den berörda enheten.

– Det är klart något som påverkar arbetsmiljön, definitivt inte positivt utan tvärtom.

Socialkontoret tar in externt stöd

Socialchefen lyfter att man tagit in två externa konsulter för att hjälpa till under krisarbetet. Hon medger att satsningen kommer att kosta pengar, men dementerar medarbetarnas uppfattning om att socialkontoret försöker spara in pengar på bland annat klienter.

I stället pekar hon på att man i budgeten 2020 kommer att satsa extra medel för att stärka upp verksamheten på enheten.

– Vi förstår att det här är en förtroendeskada som vi har i det här läget och att vi då på olika sätt, både i sak och i åtgärder, försöker hantera så att vi återuppbygger det förtroendet och jobbar framåtsyftande.

Flera medarbetare säger att de känt sig utsatta i jobbet på enheten under en längre tid. Har du nåtts av de uppgifterna?

– Under de dialoger som jag har haft med medarbetare de sista veckorna så är det några som har berättat om det. Det har inte trätt fram tidigare, men det är klart att det är allvarligt och en del av det som vi arbetar med nu.

Hur tror du att den här situationen påverkar klienterna?

– Jag gör allt som står i min makt för att det inte ska påverka våra klienter, bland annat genom att vi tagit in externa kompletterande utredare på enheten. Jag förstår att det här läget tar energi. Det måste få ta tid att arbeta med detta, men jag utgår och arbetar för att det inte ska påverka vårt uppdrag.

