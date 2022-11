Invånarna i Oskarshamn vaknade upp till ett vinterlandskap. Där uppmättes det största snödjupet i landet på lördagsmorgonen, rapporterar Barometern.

– Snöfallet kommer att fortsätta som kraftigast i dessa trakter även under inledningen av lördagen, enligt Therese Fougman, meteorolog på SMHI till TT.

Vädret har ställt till det på flera platser.

Vid 6.30-tiden fick en lastbil stopp på E22 i höjd med Oskarshamn – vilket påverkade framkomligheten, enligt Barometern. Strax efter klockan 07 inträffade en singelolycka på samma väg mellan Oskarshamn och Västervik norr om trafikplats Fårbo när en personbil körde in i ett mitträcke. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen.

Skadeläget för de inblandade är inte känt.

Inställd julmarknad

På flera platser rapporteras träd ha blåst ner över vägar och i Bråbo, som ligger i de inre delarna av Oskarshamns kommun, har det kommit så mycket snö att den årliga julmarknaden ställs in, vilket P4 Kalmar var först med att berätta om.

– Tälten där utställarna ska stå har kollapsat under snötyngden. Det bara fortsätter att vräka ner, det är helt otroligt. Det har kommit någonstans mellan 30-40 centimeter snö under natten, säger Helen Rennie-Smith, ordförande i Bråbygdens intresseförening.

Lars Wigren, 65, från Oskarshamn tar en morgonpromenad varje dag klockan 06. Men i dag blev det bara två kilometer, istället för sedvanliga tre – på grund av snön.

– Det hade kommit mycket mer i natt än vad jag kunde förutspå. Det var bara cykelbanorna som hade hunnit skottas.

Han har inte längtat efter snö – men tycker att allt som motverkar novembermörkret är välkommet.

– Nu blir det lite ljusare, säger Lars Wigren.

Flera varningar

SMHI varnar för kraftigt snöfall på ostkusten under lördagen. Det väntas röra sig in över andra delar av landet och kan påverka trafiken.

En orange varning för snöfall ligger över delar av Götalands ostkust, där det började snöa under natten mot lördag främst i ett stråk från Oskarshamn och en bit söderut.

Under kvällen väntas vindarna avta och snöfallet i området mattas av successivt, skriver TT.

Tvåa på SMHI:s lista över orterna med störst snödjup är Katterjåkk vid riksgränsen med 22 centimeter snö, enligt Barometern.

Gula varningar finns även för Gotland, Öland, södra Skåne och delar av Götalands och Svealands kust då snöfall väntas röra sig in under lördagen eller in på söndagen.