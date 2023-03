Under morgonen gick Jönköpings Länstrafik ut med ett meddelande om att all stadstrafik dras in. Det finns ingen prognos om när den är i gång igen.

”På grund av snöovädret måste alla linjer i stadstrafiken ställas in. Bussar fastnar hit och dit, hamnar i diket och risken för trafikolyckor är väldigt hög. På grund av säkerhetsskäl har JLT bestämt sig att ställa in alla linjer på stadstrafiken. Vägarna behöver plogas innan linjerna kan köras igen.”, skriver Jönköpings Länstrafik.

Göteborgs kollektivtrafik är också påverkad. Halkan har gjort att flera linjer dragits in. Till Göteborgs–Posten säger Västtrafik att trafiken beräknas vara i gång igen klockan 08:30.

– Men vi vill understryka att det är en preliminär diagnos. Sträckorna är inte snöröjda så som vi behöver att de är, säger Västtrafiks presskommunikatör Frida Antonsson till Göteborgs-Posten.