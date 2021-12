I Ystads kommun har snö- och regnovädret orsakat kraftiga översvämningar. Problemen på E6 startade redan på onsdagskvällen då några lastbilar fick stopp och orsakade köer som skulle hålla i sig till strax innan lunchtid på torsdagen.

En som fastnade i kön var Ebba Örtengren som skulle hem till Fjärås efter jobbet.

– Det var nog den värsta trafiksituationen jag varit med om, säger hon.

Enligt polisen var det många elbilar i kön som laddade ur under natten.

– Ja vi har får bärga en hel del elbilar från E6. Batteriet tar slut när de står så lång tid, de måste ju hålla värmen, säger vägtrafikledare Mikael Salo till P4 Göteborg.

Inställda bussar i Halland

På torsdagsmorgonen har stora mängder snö fallit i södra och västra Sverige. I Halland har nederbörden bland annat lett till översvämningar. Dessutom fick all busstrafik ställas in, inklusive all skolskjuts.

Länsstyrelsen har uppmanat alla att hålla sig hemma.

– Undvik att ge er ut just nu, för det flyter på långsamt. Vi har inte någon klar bild över snöröjningsläget på de mindre vägarna, säger Marcus Johansson, kriskommunikatör på länsstyrelsen, till P4 Halland.

Även Gotland har mötts av rejäla snömängder. Fram till i kväll väntas uppemot två meter falla i regionen.

– Det kommer även vara blåsigt. Vädret innebär risk för förseningar för buss- och tågtrafiken, samt möjlig påverkan på elen, säger Josefine Bergstedt, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Minus 30 i norr

Mot fredagen väntas ett nytt nederbördsområde dra in över Sydsverige med snö, blötsnö och regn.

– Det kan innebära mer problem i ett redan drabbat område. Men det här som drar in över södra delen i morgon kommer inte ligga kvar så länge, utan drar vidare under helgen, säger Josefine Bergstedt.

Helgen och början på nästa vecka ger i sin tur högtryck i stora delar av landet.

– Så här års innebär högtryck kallt och vindstilla väder. Vi har i kombination med det riktigt kall luft, så fram emot nästa vecka får vi räkna med minus 30 längst i norr, säger Josefine Bergstedt.

Även i Svealand kan det bli mellan 20-25 minusgrader om nätterna – och tvåsiffriga minusgrader under dagtid.

– Det blir riktigt kallt i början av nästa vecka, säger Josefine Bergstedt.

– Det är kallare än vanligt, men det väntas inte hålla i sig. Senare under veckan övergår det i mer normala temperaturer för december.

