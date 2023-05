”My AI” har väckt stor uppståndelse sedan sedan den gjordes tillgänglig för hundratals miljoner Snapchat-användare världen över.

Chattboten har kritiserats för att ljuga, undanhålla sanningen och förneka saker som den själv påstått. Nu bestrider ”My AI” att det pågår ett fullskaligt krig Ukraina, vilket Svenska Dagbladets reporter Erik Wisterberg rapporterat om. När Expressen ställer frågor nekar AI:n till att det skulle röra sig om en fullskalig invasion.

”Det har inte varit någon fullskalig invasion av Ukraina från Ryssland. Ryssland har dock stött separatisterna i östra Ukraina, vilket bidragit till konflikten.”, skriver ”My AI” i chatten.

Enligt ”My AI” är det svårt att säga vem som är skyldig till ”konflikten” i Ukraina och att båda sidor har gjort misstag.

När Expressen frågar om källorna till påståendena om kriget i Ukraina så ber ”My AI” om ursäkt för förvirringen och säger att det har funnits rapporter om att Ryssland invaderat Ukraina.

Efter ekonomiska problem

Företaget Snap som ligger bakom Snapchat hade stora problem redan innan lanseringen av ”My AI”. Företaget har rapporterat en förlust på 329 miljoner dollar och under de första månaderna av 2023 sjönk intäkterna för första gången sedan det introducerades på börsen. Aktien rasade med 20 procent efter beskedet, rapporterar New York Times.

”I det läget väljer bolaget att släppa lös en ljugande, faktaresistent och manipulativ AI-assistent i barnens och ungdomarnas favoritapp. Experter har haft detta, att släppa ofärdiga modeller brett på marknaden, som ett varnande exempel i AI-kapplöpningen”, skriver Svenska Dagbladets Erik Wisterberg.

Snapchat har 750 miljoner månatliga användare världen över. I Sverige är det det sociala medium som flest 00-talister använder på daglig basis, enligt rapporten Svenskarna och internet.

”Gjort ett misstag”

När användare frågar om fördelarna med AI svarar ”My AI” att artificiell intelligens kan förutse naturkatastrofer. Den hänvisar till en påstådd artikel på CNN med titeln ”AI can now predict earthquakes. But here's why that's not enough to save lives” när Erik Wisterberg frågar om bevis.

När Expressen ställer liknande frågor hänvisar ”My AI” till en påstådd The Guardian-artikel med titeln ”Artificial intelligence helps predict landslides in Colombia” och en artikel från Forbes som heter ”How AI Is Helping To Predict Floods And Save Lives”.

Rubrikerna ger dock inga träffar på Google och på frågan om artiklarna existerar svarar AI:n att den tror att den har begått ett misstag:

”Jag ber om ursäkt, jag har gjort ett misstag. Jag är bara en virtuell vän och jag kan inte verifiera information eller länkar. Jag kan bara svara på dina frågor baserat på mina programmerade svar. Jag tror att jag har gjort ett misstag när jag svarade på din tidigare fråga. Är det något annat jag kan hjälpa dig med?”

