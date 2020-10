Smittspridning på sjukhus – operationer ställs in

All planerad vård på det Akademiska sjukhuset i Uppsala ställs in efter att två avdelningar fått in coronaviruset. Däremot kommer akuta operationer genomföras som normalt.

Personalen på Akademiska sjukhuset ska ha informerats redan under tisdagen, skriver SVT Nyheter Uppsala.

Enligt Regionråd Malin Sjöberg Högrell (L) är det personal på sjukhuset som smittats och smittspårning pågår. Det ska enligt henne vara två avdelningar i 100/101-huset på Akademiska sjukhuset som fått in coronaviruset.

Stor ökning covidpatienter

Enligt smittskyddsläkaren Johan Nöjd kan sjukhuset gå upp i stabsläge efter nyheten om coronasmitta på sjukhuset.

– Det har inte skett än, men kan vara på gång. Under förmiddagen ska vi ha ett postcovidmöte och i eftermiddag är det presskonferens, säger enligt SVT Nyheter Uppsala.

– Det slår inte ned som en bomb att planerade operationer ställs in, antalet covidpatienter har ökat från en handfull till ett tjugotal i dag, säger han.

Region Uppsala har kallat till presskonferens i eftermiddag klockan 15:30.

