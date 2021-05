På torsdagen rapporterade Storbritannien in 4 182 nya covidfall, vilket är den högsta siffran sedan den 1 april.

Även om smittspridningen är låg sett till befolkningen så är trenden uppåtgående. Det så kallade R-talet är numera över 1 i öriket. Viruset sprids fortast i London och nordvästra Storbritannien, skriver The Guardian.

Glasgow är fortfarande delvis i lockdown och myndigheten avråder folk från att besöka andra personer i deras hem. Enligt Skottlands försteminister Nicola Sturgeon kan R-talet vara så högt som 1,3 i den skotska staden.

– Det vore oklokt att lätta på restriktionerna när läget är så skört, säger hon till The Guardian.

Lättnader kan skjutas upp

Storbritannien har till stor del förlitat sig på Astra Zenecas vaccin och nu är oron att läkemedlet inte biter på den så kallade indiska mutationen. Varianten har helt och hållet tagit över i landet.

Pfizers vaccin ger ett 88-procentigt skydd och Astra Zenecas ett 60-procentigt skydd mot svår sjukdom på grund av den indiska virusvarianten. Men efter en dos ger Astra Zenecas variant bara omkring 33 procents skydd mot den indiska sorten, skriver Daily Mail.

Dödsfallen i landet ligger på en väldigt låg nivå – omkring 0,11 per en miljon invånare varje dag, enligt Our World in Data.

Enligt planen ska Storbritannien släppa på flera restriktioner den 21 juni, en dag som kallats för ”Freedom day”. Nu ökar pressen på att skjuta upp datumet.

– Saker kan gå väldigt illa den 21 juni om regeringen missbedömer hotet FRÅN nya varianter, säger den brittiske professorn och matematikern Timothy Gowers till The Guardian.