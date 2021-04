Smittan ökar i Thailand – rekord i antal nya fall

Det sydostasiatiska landet klarade sig bra under den första och andra vågen.

Men nu ökar spridningen snabbt. Förra veckan rapporterades rekordmånga fall och den brittiska mutationen har fått fäste, skriver The Guardian.

Sedan den 1 april har 14 900 nya fall rapporterats i landet. Det är betydligt färre än i Sverige, Frankrike och många andra länder – men fler än under hela fjolåret i Thailand, enligt The Guardian. Smittan börjar också sprida sig i områden utanför huvudstaden Bangkok.

Förbjuder alkohol

För att få bukt med spridningen har man öppnat flera fältsjukhus i Bangkok som ska avlasta vården. Alkoholförsäljning har förbjudits på restauranger och skolor ska vara stängda under två veckor, enligt Bloomberg.

– Inom de närmaste veckorna har vi förhoppningsvis ett bättre läge, säger Natapanu Poakun, talesperson för landets utrikesdepartement, enligt The Guardian.

Förra våren införde landet snabbt en lockdown, men nu ser de ekonomiska förutsättningarna annorlunda ut – och regeringen har inte råd med en ny nedstängning.

”Inte tjänat en baht”

Det turismberoendelandet har drabbats hårt av det minskade resandet under pandemin – och regeringen hade hoppats kunna öppna upp landet för utlänningar under våren och sommaren.

Nu ser den ökande smittspridningen ut att innebära att de planerna får skjutas upp.

– Jag har inte tjänat en enda baht (27 öre) sedan början av pandemin, men eftersom jag inte har någon familj så klarar jag mig, säger 54-årige turistguiden Penluck till Deutsche Welle.

– Mitt hopp är att jag fortfarande kommer att kunna arbeta när samhället öppnar. Om det så är nästa år, eller om två eller tre år, fortsätter han.

Samtidigt går vaccinationen långsamt – under 1 procent av thailändarna har fått minst en dos coronavaccin, enligt Our World in Data.

