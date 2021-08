Smittan ökar – Gotland värst drabbat

Under förra veckan, vecka 31, rapporterades 4 593 fall av covid-19 i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Det betyder att smittan i landet ökade för fjärde veckan i följd.

Värst är situationen just nu på Gotland – en region som under stora delar av pandemin har haft förhållandevis låga smittotal.

Under förra veckan konstaterades 137 nya fall på ön, enligt Region Gotlands statistik. Det motsvarar 227 fall per 100 000 invånare, vilket är omkring fem gånger högre än riksgenomsnittet på 44 fall per 100 000 invånare.

”Försämrad efterlevnad”

Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér konstaterar att statistiken för Gotland påverkas av att öns folkmängd ökar kraftigt under sommaren. Men även med den faktorn i beräkningen har smittspridningen ökat de senaste veckorna, slår hon fast.

– Jag tror att det här är en konsekvens av att vi fick en ganska tydligt försämrad efterlevnad av råd och restriktioner efter de lättnader som skedde kring den 15 juli, som också sammanföll med semestern, säger Maria Amér.

– Vi kanske var i något slags trygghet, att vi såg låga smittotal förra sommaren. Man kanske tänkte att det inte var någon större risk.

De riskerar svår sjukdom

Maria Amér beskriver vaccinationsläget på Gotland som gott och säger att det finns fortsatt en hög vaccinationsvilja. Men hon ser fortfarande en risk att de som trots vaccinering inte utvecklar ett fullständigt skydd och de som av olika anledningar inte kan vaccineras blir svårt sjuka i covid-19.

– Vi har fortsatt ett stort och viktigt ansvar att verkligen hjälpas åt att få ner smittspridningen.

Förra veckan gick Visby lasarett upp i förstärkningsläge på grund av ett extremt högt tryck på sjukvården, som dock inte är direkt kopplat till covid-19. På måndagen höjdes också beredskapsnivån för den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

– Det är ett högt söktryck, många som verkligen behöver inneliggande vård.

