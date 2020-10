Smittan når rekordhöjder i flera europeiska länder

Inte sedan i maj har så många IVA-vårdats i Frankrike som nu, och man befarar att sjukvården kommer pressas allt hårdare.

På fredagen rapporterades rekordmånga nya coronafall in, och det stod samtidigt klart att det totala antalet smittade nu överstiger en miljon, rapporterar AP.

I en intervju med RTL säger Martin Hirsch, chefen för den offentliga sjukhusgruppen AF-HP, att landets andra våg är större än vad man trott:

– Det är möjligt att den andra vågen kan bli värre än den första.

251 fall per 100 000 invånare i Frankrike

Frankrikes premiärminister, Jean Castex, har konstaterat att 251 bekräftade fall per 100 000 invånare har rapporterats den senaste veckan i Frankrike, och att virusets spridning på fredagen hade nått ”en mycket hög nivå”, skriver BBC.

251 fall per 100 000 invånare går att jämföras med exempelvis Danmarks regler för inresa i landet, där svenska län inte får ha fler än 30 nya fall per dag, per 100 000 invånare, för att låta invånare resa in i Danmark.

I Danmark rapporterades den hittills högsta dagssiffran för bekräftade fall på fredagen: 859 stycken. På en presskonferens meddelade statsminister Mette Frederiksen flera skärpta restriktioner, bland annat att man numera inte får träffa mer än 10 personer i privatlivet. Munskydd ska också bäras i alla offentliga sammanhang.

Spanska flaggan vajar till minne av offren för covid-19 i Madrid. Foto: MANU FERNANDEZ / AP TT NYHETSBYRÅN

Tre miljoner smittade totalt

I onsdags blev Spanien det första landet i Europa att överstiga miljongränsen för antalet smittofall, rapporterar AFP. Samtidigt varnar landets premiärminister Pedro Sanchez att det ”verkliga” antalet kan vara mycket högre, enligt antikroppsstudier som gjorts.

– Studier som gjorts indikerar att det faktiska antalet människor som smittats i vårt land överstiger tre miljoner invånare, sa han på fredagen.

I Madrid har man nu förbjudit människor från att samlas i hushåll mellan midnatt och 06 på morgonen, och man tillåter bara hälften av den maximala kapaciteten på barer och restauranger, skriver AFP.

I Italien rapporterades 19 143 nya coronafall i fredags, det högsta dygnsantalet sedan torsdagens drygt 16 000 fall. Enligt CNN har regionspresidenten för Kampanien, Vincenzo de Luca, bett regeringen om en nationell lockdown och meddelat att han tänker stänga regionen i 30 till 40 dagar, för att förhindra spridningen av viruset.

Ett torg i Prag ekar öde på torsdagen, när staden har infört lockdown för att förhindra smittspridningen av viruset. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK / CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Dödstalen stiger och hälsoministern kommer avgå

Tjeckiens hälsominister, Roman Prymula, riskerar att förlora sin post efter att han i onsdags sågs besöka en restaurang i Prag utan munskydd – vilket är obligatoriskt – bara timmar efter att han själv meddelat att landet skulle försättas i lockdown. Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš sa på fredagen, enligt The Guardian:

– Vi kan inte predika vatten och sen dricka vin. Jag tycker att ministern borde föregå med gott exempel utan vidare. Av den anledningen har jag bett ministern att avgå. Om han inte gör det, kommer jag att säga upp honom.

Restaurangbesöket fotograferades av en tjeckisk tidning, och publicerades på torsdagen – samma dag som landet registrerade 15 000 nya coronafall. Kurvan över dödstalen pekar uppåt, med 120 stycken på onsdagen och 106 stycken på torsdagen. Totalt har 1 845 personer dött till följd av covid-19 i landet.

