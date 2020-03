Smittade Maries ilska mot vården: ”Så arg”

Marie Ununger och hennes man Alexander har haft feber och hosta i snart en vecka. Egentligen vanliga influenssymptom, men under lördagen fick Marie Ununger också en väldig huvudvärk.

– Jag som aldrig har ont i huvudet hade sådan sjuk huvudvärk att jag mådde illa och nästan kände mig yr. Då kände jag på mig att det här är konstigt, vi är säkert smittade.

Under sportlovet förra veckan var familjen från Tyresö i italienska Canazei och åkte skidor. Redan på plats blev parets ena son sjuk. Alexander Ununger blev sjuk på resan hem.

Expressen berättade under torsdagen om hur Marie Ununger ringde 1177 direkt när familjen landade i Sverige – men fick beskedet att det inte var någon fara. Flera gånger under veckan har familjen ringt Vårdguiden för att be om provtagning. Först i fredags kom ett smittskyddsteam och topsade familjen.

Strax före midnatt på lördagen ringde smittskyddet upp.

– Våra prov var positiva, barnens var negativa. Men eftersom de har haft symptom sa de att det antingen kan vara så att barnen har haft viruset och blivit friska, eller att de har så lite virus i kroppen att det inte gett utslag på proven, säger Marie Ununger.

Uppmanades gå till sjukhuset för operation

Familjen har nu fått beskedet att de behöver stanna hemma tills alla är symptomfria och sedan ytterligare nio dagar.

– Det tagit så sjukt lång tid innan vi har fått reda på att vi har det här. Jag kanske inte smittade någon på flyget, jag hade inte symptom då, men min man hade börjat hosta. Ingen har ju kunnat underrättas, säger Marie Ununger.

Nu har hon uppgett för smittskyddet vilken flight de åkte med och att de åkte buss i Italien till flygplatsen. Sedan de kom hem har de själva valt att hålla sig hemma – men det var inte vad Vårdguiden uppmanade dem till i början av veckan.

I början av veckan – när hon själv hade insjuknat – hade Marie Ununger en inbokad operation på sjukhuset. När hon rådfrågade 1177 ansåg de att det inte var några problem för henne att genomgå ingreppet.

– Det är ju helt sjukt. Varför säger man så? Varför inte ta det säkra före det osäkra, säga att man ska stanna hemma om det inte är livsviktigt?, säger hon.

”Kändes inte bra att gå ut”

Marie Ununger säger att hon inte har särskilt mycket förtroende för myndigheterna längre.

– Hade vi lyssnat på vården hade vi ju ränt runt här och smittat både den ena och den andra, säger hon och fortsätter:

– Nu lyssnade jag inte på vad de sa och sa att vi stannar hemma i alla fall. Det kändes inte bra att gå ut.

Marie Ununger sa i torsdags till Expressen att hon tycker att informationen har varit dålig.

– Samordningen fungerar inte. De har ingen kommunikation, skyddsteamen har ingen kommunikation med 1177, och 1177 kan inte svara på när de kan boka en tid till oss på Karolinska. Jag tycker att det är väldigt dålig information. Våra barn är jätteoroliga, våra anhöriga är jätteoroliga.

Helena Miller på Region Stockholms presstjänst kan inte uttala sig om enskilda fall, men säger att väntetiderna tyvärr kan vara längre nu efter sportlovet.

– Det är väldigt många som ska provtas, vilket kan göra att väntetiderna blir längre än önskat. Åtgärder görs för att minska väntetider både till 1177 och till provtagning. Till exempel tar 1177 in extrapersonal.

Expressen har också ställt frågor om huruvida 1177 agerade på ett korrekt sätt och om hur smittspårningen påverkas när det går sex dagar till provresultat. En representant från smittskyddet ska återkomma.

LÄS MER: Marie och familjen fick vänta i sex dagar på provtagning

LÄS MER: Agnes Wold svarar på coronafrågorna