SMHI:s varning – regnet blir is direkt

SMHI varnar för plötslig ishalka i stora delar av Sverige.

Ett område med minusgradigt regn rör sig in över landet under dagen – som i kombination med temperaturer kring nollan kan ge mycket besvärligt väglag under hela dagen.

– Det är ett klassiskt läge för ishalkrisk, säger Josefine Qvarnesjö-Bergstedt, meteorolog vid Stormgeo.