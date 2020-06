Temperaturerna har under midsommarhelgen legat en bit över 25 – och nu väntas det bli ännu varmare. Från Örnsköldsvik i norr till Linköping i söder väntas det bli över 30 grader.

Den utfärdade klass 1-varningen för ”mycket höga temperaturer” gäller i Östergötland, östra och mellersta Svealand, Dalarna och sydöstra Norrland.

Varningen innebär att det finns en risk för att 30 grader eller mer tre dagar i rad i följd.

– Det är en riktig värmebölja som kommer in. Inte bara i dag, den fortsätter under onsdag, torsdag, fredag och lördag. Det blir temperaturer runt 30 i stora delar av landet, säger Per Holmberg, meteorolog på Storm.

– Det är inte alls omöjligt att det blir 33-34 grader.

Varmast väntas det bli torsdag och fredag.

Varmare än i Thailand

Svealand och södra Norrland väntas få varmast väder, enligt prognosen. På sina håll kan temperaturerna kliva upp i nivåer som tangerar – eller till och med bräcker – säsongsrekord.

Torpshammar i inre Medelpad är ett så kallat ”värmehål” som ofta visar höga temperaturer.

– Där är rekordet för juni 33,6. Något säsongsrekord kan vi nog slå – i så fall handlar det om varmaste dagen i juni för den stationen sedan mätningen startade 1901, säger Per Holmberg.

Men varmaste junidagen någonsin för området – 36,4 grader i Gävle 1947 – lär det inte bli.

Däremot är det i Sverige varmare än många andra populära resmål.

I Ibiza väntas det bli 27 grader på torsdag och fredag, På Las Palmas drygt 20 grader och i Split 26 grader.

Motsvarande period i Sverige är prognosen att det blir i alla fall 31 grader.

– Egentligen beror det på ett lågtryck och ett högtryck ligger på ett sådant sätt som gör att luft kommer mot oss, sydliga vindar, säger Per Holmberg.