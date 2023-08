SMHI:s karta visar: 500 procent mer nederbörd än normalt

En vecka efter att stormen Hans drog in över Sverige, med enorma mängder regn som följd, har vattnet börjat sjunka undan.

Det får till följd att flöden i vattendrag och sjöar stiger, nedströms från där de stora mängderna nederbörd har fallit.

Rekordflöde uppmätt

I exempelvis Dalälvens avrinningsområde är vattenmängderna ”mycket höga”, enligt SMHI, bland annat i Siljan där vattenståndet väntas fortsätta stiga i veckan. Arbogaån och Hedströmmen har haft flöden som i snitt bara inträffar vart 25 år, och vid mätstationen Berg i Svenbybäcken har de högsta flödena någonsin uppmätts.

På en karta som SMHI har publicerat syns hur regnet har drabbat västra och norra Götaland, stora delar av Svealand och södra Norrland. På flera håll har det fallit nederbörd som är 300 procent mer än normalt, och i ett område över centrala Svealand, norra Götaland och sydöstra Norrland har nederbörden under perioden 1–13 augusti varit 500 procent mer än vad den brukar vara.

Foto: SMHI

SMHI:s varningar

SMHI fortsätter också att varna för översvämningar och höga flöden. Myndigheten har utfärdat en röd varning för höga flöden i Delångersån, Gavleån och Marnäsån, och en röd varning för översvämning i Gavleån.

Södra Norrland, delar av Dalarna, inre Svealand samt ett område norr om Vättern omfattas av gula och orange varningar för översvämningar och höga flöden. Samtidigt väntas ett lågtryck med mer regn komma in över södra Sverige under tisdagen, för att sen dra vidare norrut under onsdagen.

