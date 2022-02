SMHI varnar – kraftigt snöfall redan i morgon

Under söndagskvällen kommer ett rejält lågtryck dra in över landets mellersta delar. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga snöfall över de västra delarna av Svealand och nordligaste Götaland.

– Mot kvällen i dag drar det in ett område med blötsnö västerifrån som sen sprider vidare åt nordost. Samtidigt kommer det också in mildare luft senare under kvällen så mot natten kommer det övergå i regn i Götaland, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Under natten till måndagen fördjupas lågtrycket och drar vidare österut. SMHI har utfärdat en orange varning för kraftiga snöfall och friska ostliga eller nordostliga vindar i områdena kring östra Svealand och sydligaste Norrland.

Varnar för trafikproblem

Man befarar att ovädret kommer innebära mycket begränsad framkomlighet för trafiken och en risk för elavbrott i områden med luftburna elledningar.

– Det är två problem, dels att det kommer stora snömängder men också att det kombineras med frisk vind vilket kan skapa drivbildning, säger meteorologen Per Holmberg.

Enligt Per Holmberg är det fråga om stora mängder snö och blötsnö – mellan 15 och 30 centimeter under måndagen. Lågtrycket förväntas ligga kvar under hela måndagen medan det rör sig långsamt österut.

– Men sen rör sig lågtrycket bort österut, så under natten till tisdag drar det mesta bort, säger Per Holmberg.