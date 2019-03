Det blåser i Skåne. SMHI utfärdar en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar längs hela sydkusten. Värst var det under natten i Falsterbo. Och större fordon varnades under natten för att köra över Öresundsbron. Under morgonen ska det dock mojna något.

– Det fortsätter några timmar till, ett lågtryck drar förbi och passerar ganska hastigt nu, sade Linus Dock, meteorolog vid SMHI, till TT vid 04-tiden.

Relativt stora mängder snö väntas i norr. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Varning i Lapplandsfjällen

Den avtagande vinden gör att de tåglinjer i Skåne och Halland som inte trafikerats sedan i fredags som planerat väntas rulla som vanligt från klockan 12.00 i dag, uppger Trafikverket.

Längst upp i norr väntas det pågående snöfallet under morgonen fortsätta, med relativt stora snömängder över Norrbotten och Västerbotten, men även det kommer mattas av senare under dagen. Det blåser dock inte tillräckligt för att SMHI ska utfärda någon varning. Undantaget är norra Lapplandsfjällen, där man utfärdar en klass 1-varning för hård eller mycket hård nordostlig vind i kombination med snöfall.

Beskedlig veckostart

– I övrigt är det ganska blandad kompott i landet. I söder blir det ganska milt. Det regn och snö som faller över Götaland avtar, säger Linus Dock.

Svealand får mestadels klart, men ganska kallt, med minusgrader hela dagen.

Början av nästa vecka blir vädermässigt ganska beskedlig. De hårda vindarna i söder ska på måndag ha avtagit och ett högtryck kommer västerifrån. Nordliga vindar gör att det blir kallt och klart i stort sett i hela landet. Det blir plusgrader i söder upp till Jönköpingstrakten och på västkusten.