SMHI varnar för värme och risk för skogsbrand

Sverige upplever just nu riktigt varmt väder. SMHI har under lördagen gått ut och varnat för brandrisk och höga temperaturer i nästan hela landet. Enligt SMHI väntas det temperaturer på minst 26 grader, och varningen gäller över hela lördagen.

Det är endast i fjälltrakterna, Västernorrlands län och Jämtlands län som SMHI inte gått ut med någon varning i.

Blir över 30 grader

I Stockholms län, utom Roslagskusten, Södermanlands län, Kalmar län, Kronobergs län, östra delen, Jönköpings län, östra delen och Östergötlands län väntas temperaturen stiga över 30 grader, varnar SMHI på sin hemsida.

– I hela Götaland och Svealand och uppefter södra Norrlandskusten, där kan bli över 30 grader varmt och allmänt över 25 grader, säger Johan Groth, meteorolog på Storm.

De höga temperaturerna verkar även stanna kvar under söndagen. Men redan på söndagskvällen kommer svalare luft in över hela landet. Ett regnväder är nämligen på väg in västerifrån. Något som kommer märkas, menar Groth.

– Under söndagskvällen kommer man känna att temperaturerna sjunker. Folk kommer kanske att sova lite bättre. Sedan inleds veckan med lite mer ostadigt och normalt sommarväder och temperaturer runt 20 grader, säger han.

SMHI har även utfärdat en klass 1-varning för kuling vid Kattegatt, Skagerrak, Norra kvarken och Norra bottenhavet.

