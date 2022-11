SMHI har utfärdat en orange varning för sydöstra Skåne. Där kan snöfallet under dagen tidvis vara kraftigt och skapa mycket begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

Totalt kan det komma 20-30 centimeter snö – och lokalt ännu mer.

Varningen gäller även sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

SMHI har också utfärdat gul varning för snöfall i delar av Uppsala och Stockholms län, delar av ostligaste Götaland och Svealand samt delar av Västra Götlands län, sydväst om Vänern.

Bandvagnarna redo

Snön har ställt till det på flera platser, inte minst vad gäller väglaget.

Räddningstjänsten i Storstockholm har under natten arbetat med ett par trafikolyckor.

– Vi hade en singelolycka i Västberga 00.54 och en på E18 vid Danderyds sjukhus 23.20, säger ledningsbefäl Henrik Jynnesjö.

– Men det är ganska lite trafik på helgerna. Sen har det varit en del avåkningar, men det är inte olyckor som kräver räddningstjänst.

Räddningstjänsten har inte behövt ta extra höjd på grund av vädret.

– Vi är ganska bra förberedda i normalfallet. Det vi har gjort är att förbereda på de stationer som har specialresurser – att se till att bandvagnar och liknande funkar som de ska.

Inställda bussar

Det är också stökigt vad gäller i kollektivtrafiken i Stockholms län. På lördagen stoppades all busstrafik i city under ett par timmar – och även under söndagen varnar SL för att bussar med kort varsel kan ställas in eller dras om.

På vissa platser är trafiken helt indragen, skriver SL på sin hemsida.

”Snökanonseffekt”

Snöfallet kommer att avancera norrut och under eftermiddagen på söndagen väntas det nå upp över Gävleborgsområdet, rapporterar TT.

Från söndagskvällen och måndagsmorgonen väntas det ett nytt stråk som sträcker sig från Östergötland i en båge mot Dalsland.

– I det området väntar jag mig någon form av gul varning, säger Kristin Hallberg, meteorolog på SMHI, till TT.

I de sydvästra delarna av sjöarna Vänern och Vättern kan det komma en hel del snö.

– I den här nordostliga vinden så får vi lite snökanonseffekt, säger Hallberg till TT.

Men den första snön brukar inte vara särskilt långlivad, enligt Lasse Rydqvist på väderinstitutet Storm.

– Det kommer vara en del snöfall kvar på måndag, sen framför allt på onsdag kommer det ett område med regn i stället.