– Om man ska elda så ska man vara väldigt försiktig, eller kanske helst vänta tills det upphör, säger Christopher Greenland, meteorolog på SMHI.

Enligt SMHI är gräsbrandsrisken stor i hela södra Sverige. Till annandagen vidgas området ytterligare en bit norrut, in i södra Dalarna en bit väster om Gävle.

Anledningen är att snön smälter undan och blottar det torra fjolårsgräset.

– När det är så här klart och soligt så blir fjolårsgräset väldigt lättantändligt, säger Christopher Greenland.

Räddningstjänsten har bekämpat flera gräsbränder under påskhelgen, senast i ett villaområde i Halland.

Gräsbrandsrisken bedöms vara stor under påskdagen och annandagen, men upphöra på tisdag.

– Det har att göra med att längre västerut så är det ett nytt frontsystem som är ute och lurar, som kommer att komma in under tisdagen och fortsätta vidare österut. Det frontsystemet har tillhörande nederbörd i form av regn som då kommer in i Götaland och Svealand. Det gör att gräsbrandsrisken är betydligt lägre eller till och med noll, säger Christopher Greenland, meteorolog på SMHI.