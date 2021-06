En smash and grab-kupp genomfördes mot Media Markts butik i Länna söder om Stockholm under natten mot tisdag. Polisen fick in larmet klockan 01.09.

– Man har använt en mindre lastbil som var stulen och backat in på baksidan. Det är oklart just nu vad de har kommit över, säger Tomas Ibstedt, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen.

Det fanns inga vittnen till händelsen.

Platsen är avspärrad för teknisk undersökning som kommer att ske under morgonen.