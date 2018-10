Småbarnsmammans starka bilder efter dramat: ”Min dotter lever”

Delstaten Queensland, i nordöstra Australien, har drabbats av hårda stormar de senaste dagarna.

Business insider Australia skriver att flera hem har fått sina tak bortblåsta, och betesdjur i regionen ska ha tagit till flykt när det blåste som värst.

Närmare 10 000 hem ska ha varit strömlösa under fredagen och enligt tidningen Courier mail rapporterades över 1 000 olika försäkringsärenden i regionen bara under dagen, men man uppskattar att siffrorna kommer att öka markant under helgen till följd av skadad egendom.

”Kunde inte se framför mig”

Samtidigt rapporterar flera australiska tidningar om småbarnsmamman Fiona Simpson, 23, som hamnade mitt i en hagelstorm i South Burnett, drygt 180 kilometer nordväst om delstatshuvudstaden Brisbane.

Fiona Simpson körde bil med sin fyra månader gamla bebis Clara, samt sin 78-åriga mormor.

I en intervju med tv-stationen ABC News berättar Fiona Simpson att hagelstormen och regnet blev så pass intensivt att hon var tvungen att köra in till vägkanten för en stund.

– Jag körde inte särskilt fort för jag kunde inte se så bra. Jag kunde inte se vad som var framför mig, jag kunde inte ens se markeringarna på vägen, säger hon till ABC News.

Fiona Simpsons bil efter hagelstormen. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Fick agera mänsklig sköld i stormen

När bilen väl var parkerad slog de massiva hagelkornen sönder ena rutan på bilen.

– Plötsligt börjar det komma in en massa regn, och bakrutan där min dotter satt var bara... borta. Det var så läskigt men det fanns ingen tid för att vara rädd, allt hände så fort, säger Fiona Simpson.

Som agerade direkt.

23-åringen hoppade till baksätet och placerade sig som en mänsklig sköld över dottern.

– Jag såg att hon skrek men jag kunde inte ens höra henne, så pass högt lät stormen, säger Fiona Simpson till ABC News.

Efter en stund slog hagelstormen även sönder framrutan på bilen.

Fiona Simpson bombarderade av stora hagelkorn från alla håll och fick vårdas på sjukhus efteråt.

Nu kallas hon ”den modigaste mamman i Queensland”.

De hade inte sett några varningar om hagelstormen innan de bagav sig ut på vägarna. Foto: Privat

Fiona Simpson är glad att dottern lever. Foto: TheProjectTV / ABC News

Otäcka bilder

På sjukhuset visade det sig att den 23-åriga småbarnsmamman ådragit sig tydliga kroppsskador till följd av den stora mängden hagel.

Men tack vare hennes snabba agerande i bilen överlevde dottern, menar hon själv.

– Det var inte förrän jag satt i ambulansen som jag insåg att om jag inte hade gjort som jag gjorde hade hon kunnat bli allvarligt skadad eller dött, vad som helst hade kunnat hända, säger hon till ABC News.

Efteråt publicerade Fiona Simpson ett inlägg på Facebook som har fått stor uppmärksamhet. På bilderna kan man se vad hennes nu blåslagna kropp fick utstå när de hamnade mitt i hagelstormen. Man kan även se att hennes fyra månader gamla dotter träffades i huvudet.

Mor och dotter på sjukhuset. Foto: Privat

– När allt kommer omkring är det enda viktiga att vi är vid liv. En bil kan ersättas och sår kan läka, och just nu mår alla bra, säger hon till tv-kanalen.

I sitt inlägg på Facebook skriver Fiona Simpson att hon vill varna andra bilister.

– Jag lärde mig en läxa i dag: Kör aldrig i en hagelstorm! Snälla, snälla var försiktiga under den här stormsäsongen, säger hon i inlägget.

Hur det gick för Fiona Simpsons mormor framkommer inte men av allt att döma klarade hon sig utan skador.