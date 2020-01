Slut på vatten och bränsle – när tusentals tvingas fly

Långa köer ringlade till matbutiker i sydöstra Australien på onsdagen när tusentals människor nu skyndar sig för att bunkra upp med förnödenheter inför flykten från skogsbränderna. På vissa håll köade man i över fem timmar utanför matbutiker och bensinmackar, skriver SBS News.

Men på flera håll i det branddrabbade området är allt redan slut. 50 000 människor är sedan de senaste dagarnas våldsamma brandspridning utan el och vissa samhällen har slut på rent vatten och bränsle, skriver Reuters.

Lördag väntas bli värst hittills

Över 200 bränder rasar just nu i delstaterna New South Wales och Victoria och sju personer har dött bara i delstaten New South Wales den här veckan. Delstaten har nu utlöst sju dagars undantagstillstånd.

Och nu blir det värre.

På lördagen väntas det bli ännu varmare, uppemot 40 grader. Myndigheterna varnar för att det kommer att ge ytterligare liv till elden och nu uppmanar man tusentals människor, både turister och boende, att fly – akut.

Om 48 timmar väntas den värsta dagen hittills, säger Andrew Constance, transportminister i New South Wales i ett uttalande i australiska ABC.

– Det är avgörande, kritiskt. Vi måste få alla att lämna. På lördag kommer det att bli den värsta dagen hittills.

Hotellen tvingas stänga

De som befinner sig i Snowy Mountains-området i New South Wales beordras nu att lämna. Området innefattar Kosciuszko National Park som är ett populärt turistområde för vintersport under vintern och där många turister även sommartid befinner sig för cykling och klättring. Nu måste hotellen och turistanläggningarna stänga och har fått till fredag morgon på sig att lämna.

Liv Poole, som bor och jobbar på turistorten, säger till Reuters att hon ska packa ihop sina tillhörigheter och lämna inom några timmar.

– Röken rullar in nu. Det är många cyklister och vandrare här som lämnar nu, säger hon till nyhetsbyrån.

Miljökritik mot premiärministern

I Australien är det vanligt med skogsbränder sommartid, men det här årets bränder är de värsta någonsin. Och det har vållat skarp kritik mot premiärminister Scott Morrisons konservativa miljöpolitik. I Morrisons nyårstal tog han inte upp klimatfrågan över huvudtaget, utan sa att detta är något som Australien mött många gånger tidigare.

Men forskare och brandexperter menar att det är det värsta bränderna någonsin, och att även om ökade växthusgaser i atmosfären inte direkt orsakar bränder, spelar de en stor roll i de ökade temperaturerna vilket har skapat det extremt torra läget som möjliggjort den katastrofala omfattningen av bränderna, skriver The Guardian.

Bränderna har slagit hårt mot djur och natur i landet, och nu finns en reell oro att hela arter har förintats när hela populationer av djur har dött i bränderna. Ekologer från universitetet i Sydney uppskattar att 480 miljoner däggdjur, fåglar och reptiler har dött, skriver News Australia.

LÄS MER: 8 400 koalor befaras ha dött i Australien

LÄS MER: Youtubern tvingades fly från skogsbränderna