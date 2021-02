Slovakien vädjar om vaccin från EU-länderna

Inför ett ministermöte i Bryssel på måndagen talade Ivan Korcok, utrikesminister i Slovakien, om den katastrofala situationen i landet.

– Jag kommer att informera mina kolleger, utrikesministrarna, om den mycket seriösa närmast tragiska situation som vi har med covid, säger Korcok enligt Reuters.

Slovakien har haft över 100 dödsfall per dag under den senaste tiden, med sina 5,5 miljoner invånare har landet de högsta dödssiffrorna per capita i världen. Över 3 500 slovaker vårdas på sjukhus för covid.

Korcok: Vi behöver få mer vaccin

Utrikesminister Korcok kommer också att vädja till medlemsländerna om att skicka vaccindoser i förväg till landet.

– Jag kommer be dem, om de har doser som de inte kan använda, att skicka dem till oss, säger han

– Jag är fullt medveten om att andra länder har det knapert med vaccin, men Slovakien har just nu de högsta dödstalen i världen och behöver det mest.

Slovakien har också begärt hjälp från EU:s krisorgan om att skicka tio läkare och 25 sjuksköterskor för att understödja landets sjukvård.

Över 6 500 personer har avlidit av covid i Slovakien och över 270 000 personer har fått en första dos vaccin – vilket är strax över EU-snittet.

