Det är inte så underligt att Donald Trump gillar Mehmet Oz, 59 år. Doktor Oz har en framgångsrik egen tv-show, han ser ut som en tv-stjärna och på sistone har han varit en mycket flitig gäst i Donald Trumps favoritkanal Fox News.

USA:s 45:e president ägnar en hel del tid att följa amerikanska nyhetskanaler, inte minst Fox News. Han blir ofta inspirerad av vad han ser där.

Och sedan coronakrisen så har han gång på gång sett Mehmet Oz. De är bekanta med varandra sedan tidigare.

Doktor Mehmet Oz i en av sina många intervjuer för Fox News. Foto: Fox News

När Donald Trump under valkampanjen 2016 skulle kommentera sin hälsa, så valde han att göra det som gäst i just The Dr Oz Show:

– Om en av mina patienter hade en sådan här hälsorapport, så skulle jag vara riktigt glad och sända hem dem, konstaterade Mehmet Oz då.

En källa i Vita huset bekräftar för CNN att Mehmet Oz fångat presidentens öga och öra. Trump blev fascinerad av att doktor Oz pratat sig mycket varm om antimalariamedicinen hydroxyklorokin som ett läkemedel mot även coronaviruset. Presidenten har nämnt hans namn vid coronamöten i Vita huset.

Mehmet Oz är nu ingen virusspecialist eller duktig på infektionssjukdomar. Han är hjärtkirurg och har gjort framgångsrik karriär där.

Gloria Estefan gästar doktor Mehmet Oz på The Dr Oz Show. Foto: ©SONY PICTURES TELEVISION/COURTESY EV / EVERETT COLLECTION TT NYHETSBYRÅN

Han har samtidigt i sin tv-show gjort sig känd som förespråkare av alternativa mediciner. Han fick sitt tv-genombrott som Oprah Winfreys medicinska expert.

Men han har också fått kritik för att han på sin show rekommenderat metoder och medel som inte fungerar. Han har en förkärlek för ord som ”mirakelkur” och ”magisk”.

Dr Oz är gift med Lisa Oz som också är programledare och författare med fokus på hälsa. Hon har vid flera tillfällen medverkat i Dr Oz program och är redaktör för Dr. Oz, The Good Life.

Dr Oz tillsammans med frun Lisa som också är en känd hälsoprofil. Foto: STEPHEN LOVEKIN/VARIETY/REX/SHUTTERSTOC / SHUTTERSTOCK EDITORIAL TT NYHETSBYRÅN

Mehmet Oz kallades till kongressförhör 2014 sedan han marknadsfört bantingspiller av tveksam effekt. Och den vetenskapliga tidskiften British Medical Journal fann efter att ha gått igenom Oz program att medicinska bevis bara stödde hans förslag och föreskrivningar 46 procent av fallen.

Laura Ingraham har fungerat som en informell rådgivare åt president Trump. Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / AP TT NYHETSBYRÅN

Men doktor Oz är nu inte den enda läkaren som förespråkat hydroxyklorokin i kampen mot coronaviruset. Laura Ingraham - en programledare på Fox News och informell rådgivare till Trump - tog exempelvis ett par läkare med sig på besök till Vita huset för att de skulle få argumentera för medlet.

Även icke-medicinska experter som förre borgmästaren Rudy Giuliani och Trumps handelsrådgivare Peter Navarro har talat sig varma om läkemedlet. Och Trump har helt klart lyssnat.

Donald Trump vid sin dagliga coronabriefing utanför Vita huset. Foto: SHAWN THEW / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Presidenten har upprepade gånger förespråkat läkemedlet, samtidigt som han konstaterat att han inte är någon expert på området.

– Vad vet jag, jag är ingen läkare. Men jag har sunt förnuft, som han uttryckte det vid en briefing.

Det finns även andra läkare på Fox News som presidenten gillar. En av dem är doktor Nicole Saphier som bland annat kritiserat de unga för att vara dåliga på att hålla socialt avstånd. Trump har twittrat uppskattande om henne.

Mer irriterad har han ibland varit på doktor Anthony Fauci, den medicinska experten i Vita husets specialstyrka mot coronaviruset. Fauci har flera gånger varnat för att det inte finns tillräcklig vetenskapligt underlag än för att slå fast att hydroxyklorokin verkligen fungerar.

Det är inget nytt läkemedel och används förutom mot malaria även mot en del reumatiska sjukdomar. Amerikanska myndigheter har gett tillstånd att använda det även för coronapatienter.

– Presidenten har hört om detta läkemedel och han ser sin egen optimism reflekterad i Fox News, säger en Vita hus-källa till Washington Post.

– Han lever i en värld av önskningar och hopp.

Men även många läkare menar att de just inget har att förlora på att åtminstone prova hydroxyklorokin. En opinionsmätning bland 1 200 amerikanska läkare fann att 65 procent skulle föreskriva hydroxyklorokin för egna familjemedlemmar om de blev smittade.

Doktor Amesh Adeja vid Johns Hopkins universitetet i Baltimore säger till Los Angeles Times att det är för tidigt att säga om läkemedlet är effektivt, men även han har använt det.

– Jag vet inte om det fungerar eller inte.

Donald Trump träffade i tisdags flera patienter i Vita huset som tillfrisknat från coronaviruset och som alla tagit hydroxyklorokin. De berättade sina historier för honom.

– Jag har inte hört en dålig historia, sa Trump efteråt. Det är rätt otroligt. Ordet är ute.

Det är bland annat han som spritt det. Och doktor Oz.

