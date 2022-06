I måndags meddelade den regionala guvernören Sergei Gaidai på sociala medier att alla broar ut ur staden Sievjerodonetsk i östra Ukraina hade förstörts.

Det har gjort det omöjligt att evakuera civila då den sista flyktvägen är stängd. Humanitära insatser kan därför inte heller nå staden.

New York Times skriver att slaget om staden nu verkar gå mot ett slut sedan ryska styrkor kopplat ett allt starkare grepp om Sievjerodonetsk och den närliggande staden Lysytjansk under onsdagen.

Både soldater och flera hundra civila har nu tagit tillflykt i den kemiska fabriken Azot i Sievjerodonetsk, enligt brittiska underrättelseuppgifter. Vilket liknar situationen i stålverket i Mariupol där tusentals civila och soldater befann sig i veckor.

Väntas skicka mer militärt stöd

New York Times skriver också att de ryska styrkorna nu är på väg att ta över Sievjerodonetsk, vilket beskrivs som strategiskt viktigt.

Ryssland uppmanade på tisdagen Ukrainarna att lägga ned sina vapen och att man då skulle öppna en humanitär korridor in i Ryssland. Något som landet nu återupprepat under onsdagen, skriver tidningen. Liknande löften har tidigare gjorts av Ryssland under de närmare fyra månader som kriget pågått men de har inte resulterat i betydande evakueringar.

På tisdagen höll Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ett tal där han sa att försvararna av Sievjerodonetsk måste fortsätta hålla ut.

– Ju större förluster våra fiender lider, desto mindre styrka har de att fullfölja sin aggression, sade han enligt Reuters.

Samtidigt pågår ett möte i Bryssel där USA- och Nato-allierade under onsdagen väntas tillkännage mer militärt stöd till Ukraina något som Volodymyr Zelenskyj vädjat om.

