En fingervisning om hur många som nyttjar Stockholms lokaltrafik är genom statistiken för antalet spärrpassager som sker varje dag. Under våren sjönk antalet spärrpassager drastiskt till ungefär 35 procent av antalet under motsvarande period 2019. Successivt har antalet spärrpassager ökat, nu under hösten uppe på ungefär 55 procent.

Claes Keisu är pressansvarig på trafikförvaltning i Region Stockholm, han bekräftar delvis bilden om att det innebär en högre passagerartäthet.

– Ja, det gör det säkert. Men de här siffrorna säger ingenting om när på dygnet eller var de här passagerna har skett.

Claes Keisu är pressansvarig på trafikförvaltningen i region Stockholm. De ansvarar bland annat för frågor om SL. Foto: Gustav Kaiser / Pressbild.

Hans uppfattning är att den trängsel som sker i tunnelbana och på pendeltåg sker längst fram och längst bak på tågen. Han uppmaning är att resenärerna måste börja ta ett eget ansvar.

– Man måste hela tiden fundera: vad kan själv jag göra för att minska trängsel.

– Det är ju så att resenärsbeteenden bidrar till trängsel, och de skapar trängsel, säger Claes Keisu.

T–Centralen kl 15:30 30 oktober. Dagen efter att de allmänna råden skärptes i Stockholm.

Claes Keisu menar att Regionen inte har kapacitet att lägga in fler avgångar för att mota trängsel.

– Finns inte en chans. Vi kör så mycket trafik som det är tekniskt möjligt, så mycket som det finns kapacitet för på spåren.

Detsamma gäller enligt Keisu busstrafiken. Några tvingande åtgärder har SL inte befogenhet till. Det som återstår att hoppas att antalet passagerare inte fortsätter öka.

– Vi hoppas ju att det inte ska öka. Vi gör allt det vi kan, med att köra så mycket trafik vi kan och att fortsätta uppmana resenärer till att inte bidra till att skapa trängsel.

