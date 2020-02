Den hetaste accessoaren på London fashion week i år är inte den lilla barbieväskan, utan den eleganta ansiktsmasken, mitt i coronavirusets skräck.

Även om tygmaskerna inte direkt skyddar mot spridningen av viruset har det inte stoppat besökare från att bära dem ändå.

Men det är inte de vanliga ansiktsmaskerna som kirurger använder på sjukhus. Modevärlden har satt sin egen prägel på maskerna med glitter och utsmyckningar.

En deltagare utanför en modeshow bar en mask dekorerad med pilar, medan andra bar på pastellfärgade masker, skriver New York Post.

En av besökarna hade en svart mask med pilar på Foto: WAYNE TIPPETTS/SHUTTERSTOCK / WAYNE TIPPETTS/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

London sena med trenden

London är inte den första staden där ansiktsmaskerna har blivit en trendig accessoar. Ett flertal besökare på modeveckan i New York förra veckan hade också sina munnar täckta.

Trenden var lika förekommande under modeveckan i New York 2018 och då på grund av influensa, skriver New York Post.

Modeindustrin drabbas

Man förväntar sig att antalet besökare på årets modevecka i London kommer att minska på grund av coronaviruset.

Modeindustrin som helhet står inför några svåra månader om restriktionerna för resande och arbete fortsätter i Kina, som är världens största textilproducent, skriver Daily mail.

Viruset som startade i Kina sent förra året har tagit mer än 1800 liv och smittat 72 000 personer.