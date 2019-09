Skulle rädda hem ASAP Rocky – kan få toppjobb

I förra veckan fick Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare Bolton sparken eller valde att säga upp sig, beroende på vem man frågar.

I förra veckan klev John Bolton av uppdraget som Donald Trumps säkerhetsrådgivare. Foto: CLIFF OWEN / AP TT NYHETSBYRÅN

Nu är posten vakant.

Trumps utspel på presidentplanet: Fem toppkandidater

Men under tisdagen valde plötsligt Donald Trump att berätta om rekryteringsprocessen för reportrar under en resa med presidentplanet Air Force One, rapporterar politiska nyhetssajten The Hill.

Presidenten berättade att det finns fem toppkandidater till jobbet.

En av dem är Fred Fleitz, som jobbat åt John Bolton som personalchef och tidigare varit analytiker åt CIA. En annan är Rick Wadell, som tidigare jobbat som vice nationell säkerhetsrådgivare. En tredje är Lisa E. Gordon-Hagerty, som är chef för nukleär säkerhet vid amerikanska energidepartementet.

Det fjärde namnet är armégeneralen Keith Kellog, som för närvarande är nationell säkerhetsrådgivare åt vicepresidenten Mike Pence.

För läsare som har följt bevakningen av rättsfallet med misshandeldömde amerikanske rapparen ASAP Rocky sticker det femte namnet ut: Trump-administrationens speciella sändebud i gisslanfrågor, Robert O’Brien.

Robert O’Brien på väg till Stockholms tingsrätt. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Donald Trumps översvallande beröm till O’Brien

Under dragningen i flygplanet kallade presidenten O’Brien för ”fantastisk”.

Efter att förgäves ha vädjat till statsminister Stefan Löfven om att släppa ut ASAP Rocky mot borgen under ett telefonsamtal den 20 juli, och blivit informerad om att Sverige har ett annat system, luftade Donald Trump sin besvikelse över Löfven i ett Twitterinlägg.

”Väldigt besviken på att statsminister Stefan Löfven inte har kunnat agera. Sverige har svikit vårt afroamerikanska samhälle i USA. Jag såg filmerna på ASAP Rocky, och han förföljdes och trakasserades av bråkstakar. Behandla amerikaner rättvist!”, skrev Trump på Twitter den 25 juli.

Sedan skickade han gisslansändebudet Robert O’Brien för att närvara under rättegången i Stockholms tingsrätt. Anhöriga till ASAP Rocky och de andra medåtalade tycktes uppskatta O’Briens närvaro, de tackade sändebudet och skakade hand med honom innan han slog sig ner på bänkraden bakom dem.

Även om ASAP Rocky och de andra senare dömdes för misshandel så släpptes artisten och de medåtalade ur häkte efter slutpläderingarna och kunde resa hem till USA.

