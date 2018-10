Skribenternas angrepp startade högerkonflikt

Per T Ohlsson hade noga följt de havererade försöken att bilda regering.

Nu hade Ohlsson, tidigare politisk chefredaktör och utrikeskorrespondent på Sydsvenska Dagbladet, fått nog.

Det var tid att slå näven i bordet.

En smäll som skulle höras ända från Rådmansgatan 16, oberoende liberala Sydsvenskans tidningshus i Malmö. Och ända upp till Stockholm där de han betraktar som bovarna i dramat finns inom den högljudda och SD-vänliga grupp han länge betraktat som en "mindre anständig" del av borgerligheten:

Per T Ohlsson förklarar kolumnen

– Jag visste att det här skulle ta skruv.

– Det var en väldigt medveten och raljant, och naturligtvis provocerande, rad formuleringar. För att på min lilla marginal kasta in något i detta fullständigt fastkörda politiska och ideologiska maskineriet, säger Per T Ohlsson, numera fristående kolumnist på tidningen.

Per T Ohlsson, journalist och författare. ”Man kommer inte igenom med ett intellektuellt samtal”, motiverar han den skarpa tonen i sin omdiskuterade kolumn i Sydsvenskan. Foto: NILLE LEANDER / ALBERT BONNIERS

I sin kolumn, publicerad i Sydsvenskan i söndags, skrev han:

”På ena sidan cirkulerar moderaten Ulf Kristersson, påhejad av en direktörssponsrad neandertalhöger som vill dela grotta med Sverigedemokraterna. Dessa figurer, groteskt obildade, härjar inte bara i sociala medier, utan även på ledarsidor som en gång i tiden var ganska ansedda.”

”Neandertalhöger” och ”groteskt obildade”.

Jo, de orden tog skruv.

Strax innan skrev han också att Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) kan vara "retarderade":

”Antingen är båda en aning retarderade, eller så utgår de från att väljarna är det.”

”Jag måste prata med hög och skarp röst”

Per T Ohlsson säger att han såg sig tvungen att höja tonläget.

– För att nå fram till den delen av borgerligheten som jag har i sikte, givet hur de själva skriver och utrycker sig, så måste man prata med hög och skarp röst. Man kommer inte igenom med ett intellektuellt samtal.

Även Dagens Nyheter, även den tidningen med politiska beteckning oberoende liberal, har på ledarplats kritiserat gruppen. Men i DN har den inte kallats ”neandertalhöger”, utan ”fiskmåshögern”.

Expressens ledarredaktion har istället använt uttrycket ”hö-hö-hö-högern”. När Hanif Bali hade poserat med vapen och hetsat mot medier i augusti publicerade Expressen kritisk ledare om ”hö-hö-hö-högerns framfart i partiet”.

”Det är bra att man tillför lite språklig energi till debatten”, säger Per Svensson, politisk redaktör på Dagens Nyheter. Foto: WEYLER FÖRLAG

Politiske redaktören Per Svensson försvarar ordvalet ”fiskmåshögern”:

– Fiskmåshögern var delvis ett skämt men också träffande: De är skräniga, aggressiva och släpper gärna skit på andra. Det är en okej metafor, säger han.

DN har på ledarplats förespråkat en ”mittenregering” och lyft fram Annie Lööf som möjlig statsminister med motiveringen att hon ”skulle kunna tolereras av en riksdagsmajoritet”.

Per Svensson stämmer in i Per T Ohlssons kritik mot gruppen och tycker att det är ”patetiskt” med den kritik om höjt tonläge som kommit från dess anhängare.

Per Svensson: ”Det är extremt patetiskt”

– Det här är personer som ägnar en stor del av sin tid åt att håna sin omvärld. Att de tar illa vid sig för att de utsätts för politisk polemik. Det är extremt patetiskt.

Han har ett svar apropå de ständiga resonemang han ser från gruppen om att Sverige måste "vidga åsiktskorridoren":

– Jag tycker det är viktigt att man kommer ut ur metaforkorridoren i Sverige.

– Det är de som tjatar om att vidga åsiktskorridoren. Det är deras favoritbegrepp. Och då kan man säga att de också kännetecknas av stereotypa och monotona metaforer och liknelser. Det är PK-vänster hit, och mainstream-media dit. Så då tycker jag att det är bra att man tillför lite språklig energi till debatten.

Några konkreta personer i den utpekade gruppen vill varken Per Svensson eller Per T Ohlsson namnge.

En som kritiserat Per T Ohlssons kolumn är högerdebattören och opinionsanalytikern Markus Uvell som skrev på Twitter:

"Det krävs en mycket speciell självbild för att uppfatta sig själv som anständig när man avhumaniserar sina motståndare och jämför dem med neandertalare."

Hanif Bali: Ägnar sig åt dubbelmoral

En annan som tagit debatten mot dem, och tycks känna sig träffad, är riksdagsledamoten Hanif Bali (M).

Han menar att motståndarsidan ägnar sig åt dubbelmoral.

– Jag är inte kritisk till begreppen men tycker det är hycklande att samma människor som pratar om anständighet och god ton, att när de hittar nåt kan de använda vilka epitet de vill. Det är en spännande dubbelomoral.

– Jag har inget problem med högt tonläge men jag har anständigheten att inte klaga på tonläget. De här människorna har i år och dagar klagat på högt tonläge och samtidigt själva använt epitet precis som de vill.

Hanif Bali (M) Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Tidigare har bland annat statsvetaren Agneta Blom, universitetslektor vid Örebro universitet, varnat för ett allt hårdare politiskt klimat i Sverige.

Rolf Hugoson, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet:

– Jag upplever det här som lite grabbigt, graffiti-aktigt.

Han pratar också om riskerna med filterbubblor – som ger ett snävt urval av information som bara bekräftar och spär på det vi redan tycker. Han menar att det ändå kan vara rimligt att en ledarskribent eller kolumnist då och då sticker ut hakan.

– Men det finns en inflationsrisk med det. Om man gör det en gång för att man tycker ”nu får det räcka”, då fungerar det. Men om man börjar göra det som rutin så har han man slösat bort sin ammunition, säger Rolf Hugosson.

Per T Ohlsson fick genast svar på tal.

Kort efter att texten fått spridning på Twitter skrev Hanif Bali om ”dessa finliberaler”:

”De skulle inte ens kunna förutspå vad klockan kommer stå om en timme. Ändå har de mage att kalla andra för groteskt obildade apdjur och sig själva anständiga.”