Skräcken: Pandemin kan pågå under två år

Bloomberg presenterar den skakande rapporten från forskare på The Center for Infectious Disease Research and Policy, vid University of Minnesota.

Enligt deras uppgifter kommer det dröja så länge som två år innan två tredjedelar av världens befolkning är immun mot viruset.

Forskarna menar att det som är utmärkande med just covid-19 är att viruset är svårare att kontrollera än vanlig influensa. Detta eftersom corona har förmågan att spridas från människor som inte är uppenbart sjuka.

Det smittsamma saknar egna symtom

Forskarna i Minnesota pekar på att människor kan vara som mest smittsamma innan deras egna symtom blir uppenbara. Något som avsevärt försvårar kampen mot corona.

När flera länder börjar lätta på restriktioner och öppnar upp sina samhällen för att få fart på lokala ekonomier så kan det även fart på smittan igen.

Forskarna förutspår flera vågor av coronavirus, kanske även efter år 2022.

I ett uttalande skriver de:

– Det är viktigt att myndigheter kommunicerar de framtida riskerna och är tydliga med att pandemin är långt ifrån över. Människor måste vara förberedda på fler vågor av smittan.

Samtidigt pågår förstås en desperat jakt på vaccin. Vilket skulle skriva om spelreglerna.

Förhoppningen är att en första omgång vaccin ska kunna tas i bruk redan i januari nästa år.

Så kämpar man för att få fram preparatet.